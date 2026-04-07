Κλίνσμαν: «Στην Ιταλία ο Γιαμάλ θα έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία!»

Ο σπουδαίος Γιούργκεν Κλίνσμαν ανέφερε πως στην Ιταλία ο Λαμίν Γιαμάλ θα αγωνιζόταν σε ομάδα της Serie B, θέλοντας να πικάρει τη νοοτροπία των συλλόγων της χώρας.

Σε μια δήλωση που προκάλεσε σάλο και εμπεριέχει τόσο το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, όσο και εκείνο του Τζαμάλ Μουσιάλα, προέβη ο άλλοτε σπουδαίος άσος των γηπέδων, Γιούργκεν Κλίνσμαν.

Ο 61χρονος που πλέον εργάζεται ως ατζέντης ποδοσφαιριστών, μιλώντας στο RAI, κλήθηκε να σχολιάσει την αποτυχία της Εθνικής Ιταλίας να δώσει το «παρών» σε τρίτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά δεν μάσησε τα λόγια του.

Έχοντας θητεύσει ως παίκτης σε Ίντερ (1989-1992) και Σαμπντόρια (1997-1998), σε εποχή δηλαδή όπου το Καμπιονάτο ήταν στα... πάνω του, ο Γερμανός γνώρισε από πρώτο χέρι τη νοοτροπία των Ιταλών. Χρησιμοποίησε στα λόγια του τους δυο άσους των Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου, θέλοντας με μια δόση υπερβολής να αναδείξη το πρόβλημα του Calcio.

«Η Ιταλία πληρώνει το τίμημα για την απουσία ηγετών, τεχνικά χαρισματικών παικτών και αυτοπεποίθησης στις ακαδημίες νέων. Στην Ιταλία, παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ ή ο Τζαμάλ Μουσιάλα πιθανότατα θα έπαιζαν στη Serie B για να αποκτήσουν εμπειρία», εξήγησε, δείχνοντας πως δεν υπάρχει πίστη στο ταλέντο, τις δυνατότητες και την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.