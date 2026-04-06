Οι οπαδοί της Ατλέτικο φώναξαν ρατσιστικά συνθήματα στον Γιαμάλ!
Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, φέρεται να δέχθηκε ρατσιστικές επιθέσεις από ομάδα οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης στη νίκη των «Μπλαουγκράνα» με 2-1 επί των «ροχιμπλάνκος» στο Μετροπολιτάνο για τη 30η αγωνιστική της La Liga.
Πλάνα που ήρθαν στο φως μέσω της πλατφόρμας Movistar+ δείχνουν πως ορισμένοι φίλοι των «κολτσονέρος» προσπάθησαν να προκαλέσουν τον νεαρό αστέρα των Καταλανών με τις προσβολές τους.
🚨BREAKING: Atletico Madrid fans racially abused Lamine Yamal last night hence the reason he was upset when Hansi flick tried to talk to him after the game
🚨 Phrases heard against Lamine Yamal last night:
“You're so ugly, dude”
"Go to Morocco"
— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 5, 2026
Ο 18χρόνος επιθετικός άκουσε αρκετα ρατσιστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με ένα από αυτά να περιλαμβάνει το «Πήγαινε πίσω στο Μαρόκο», μια ευθεία αναφορά στη χώρα καταγωγής του.
Ορισμένοι μάλιστα, τον χλεύασαν σε τέτοιον βαθμό λέγοντάς του «Είσαι τόσο άσχημος, φίλε», σε μία προσπάθεια να του μειώσουν το ηθικό και την απόδοση. Αυτό ενδεχομένως να ευθύνεται και για την απογοήτευση του Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα, με τον νεαρό διεθνή να μην πανηγυρίζει το νικητήριο γκολ του Λεβαντόφσκι, επειδή ήταν αναστατωμένος με τις προσβολές που δέχτηκε.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lamine Yamal was subjected to intense abuse from the crowd at the Metropolitano Stadium yesterday.— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 5, 2026
“You’re very ugly.”
"Go back to Morocco, go back."
