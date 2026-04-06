Οι οπαδοί της Ατλέτικο φώναξαν ρατσιστικά συνθήματα στον Γιαμάλ!

Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης επιτέθηκαν λεκτικά στον Λαμίν Γιαμάλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των ροχιμπλάνκος με τη Μπαρτσελόνα.

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, φέρεται να δέχθηκε ρατσιστικές επιθέσεις από ομάδα οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης στη νίκη των «Μπλαουγκράνα» με 2-1 επί των «ροχιμπλάνκος» στο Μετροπολιτάνο για τη 30η αγωνιστική της La Liga.

Πλάνα που ήρθαν στο φως μέσω της πλατφόρμας Movistar+ δείχνουν πως ορισμένοι φίλοι των «κολτσονέρος» προσπάθησαν να προκαλέσουν τον νεαρό αστέρα των Καταλανών με τις προσβολές τους.

Ο 18χρόνος επιθετικός άκουσε αρκετα ρατσιστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με ένα από αυτά να περιλαμβάνει το «Πήγαινε πίσω στο Μαρόκο», μια ευθεία αναφορά στη χώρα καταγωγής του.

Ορισμένοι μάλιστα, τον χλεύασαν σε τέτοιον βαθμό λέγοντάς του «Είσαι τόσο άσχημος, φίλε», σε μία προσπάθεια να του μειώσουν το ηθικό και την απόδοση. Αυτό ενδεχομένως να ευθύνεται και για την απογοήτευση του Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα, με τον νεαρό διεθνή να μην πανηγυρίζει το νικητήριο γκολ του Λεβαντόφσκι, επειδή ήταν αναστατωμένος με τις προσβολές που δέχτηκε.