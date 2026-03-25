Μπαπέ: «Δεν ισχύει ότι οι γιατροί της Ρεάλ εξέτασαν το λάθος γόνατο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ διέψευσε τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σκανδαλώδη χειρισμό του τραυματισμού του στο γόνατο από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ.

Την ώρα που ο Κιλιάν Μπαπέ επιβεβαίωνε πως έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του στο γόνατο, δημοσίευμα «βόμβα» του «RMC» έκανε λόγο για εγκληματικούς χειρισμούς από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα το γαλλικό Μέσο αποκάλυψε πως οι γιατροί των Μερένγκες είχαν εξετάσει το λάθος γόνατο του Μπαπέ και άναψαν το πράσινο φως για την αγωνιστική του ετοιμότητα, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση του τραυματισμού.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ωστόσο ο επιθετικός της Βασίλισσας χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πληροφορίες ως ψευδείς και συμπλήρωσε πως το γεγονός ότι αποφεύγει να μιλάει στα media δίνει τροφή σε κακόβουλες ενέργειες.

«Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που μετανιώνει. Εστιάζω στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Είμαι χαρούμενος που αισθάνομαι καλά και τα δυο μου γόνατα. Σε έναν βαθμό το οφείλω στην ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, υγιής.

Οι πληροφορίες που ισχυρίζονταν ότι μου εξέτασαν το λάθος γόνατο είναι ψευδείς. Ίσως ευθύνομαι κι εγώ εμμέσως επειδή όταν δεν μιλάς, όλοι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντα είχαμε ξεκάθαρη επικοινωνία με τη Ρεάλ» τόνισε χαρακτηριστικά.