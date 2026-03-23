Μπαπέ: «Γράφτηκαν πολλά ψέματα, το γόνατο μου έχει αναρρώσει πλήρως»

Ο Κιλιάν Μπαπέ διέψευσε όσα γράφτηκαν για το μέγεθος του τραυματισμού του, τονίζοντας πως το γόνατό του έχει αναρρώσει στο 100%.

Ο Κιλιάν Μπαπέ επιστρέφει σταδιακά σε φουλ ρυθμούς μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο γόνατο το τελευταίο διάστημα, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να του δίνει χρόνο συμμετοχής στα απαιτητικά ματς απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γάλλος μάλιστα ταξίδεψε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή της εθνικής του ομάδας ενόψει των φιλικών του Μαρτίου και είχε την ευκαιρία να μιλήσει ενώπιων των δημοσιογράφων για την εξέλιξη του τραυματισμού του.

Συγκεκριμένα ο επιθετικός της Ρεάλ διέψευσε τα όσα γράφονταν περί σοβαρού προβλήματος που μπορεί να τον κρατήσει στα «πιτς» ακόμα και μέχρι το φινάλε της σεζόν, τονίζοντας πως το γόνατό του έχει αναρρώσει πλήρως.

«Έχω αναρρώσει στο 100%. Έχουν ειπωθεί πολλά για τον τραυματισμό μου και τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Έλαβα καλή διάγνωση όταν επέστρεψα και μαζί βρήκαμε ένα καλύτερο πλάνο αποθεραπείας» τόνισε χαρακτηριστικά.