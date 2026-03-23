Για οριστική συμφωνία μεταξύ Λουίς Γκαρθία Πλάθα και Σεβίλλης γράφουν στην Ισπανία, με τον 53χρονο να έχει πει το «ναι» για να διαδεχτεί τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο.

Στον εκλεκτό που θα διαδεχτεί τον Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία φαίνεται πως κατέληξε η Σεβίλλη. Η ομάδα της Ανδαλουσίας αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ λόγω της κάκιστης πορείας στη La Liga και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες γύρω από την εύρεση του αντικαταστάτη του.

Αν και η «Mundo Deportivo» είχε αναδείξει ως υποψήφιους τους Μανόλο Χιμένεθ και Ντιέγκο Μαρτίνεθ - δυο ονόματα με ελληνικό παρελθόν - στο τέλος φαίνεται πως η Σεβίλλη κατέληξε σε μια διαφορετική περίπτωση.

Ο λόγος για τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ο οποίος σύμφωνα με το «Chiringuito» έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση των Σεβιγιάνων και η πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη (24/3).

Ο 53χρονος Ισπανός προπονητής έχει μεγάλη εμπειρία στη La Liga, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τους πάγκους των Βιγιαρεάλ, Λεβάντε, Χετάφε, Μαγιόρκα και Αλαβές. Οι Βάσκοι αποτελούν και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του προτού αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2024 κι έκτοτε παραμένει μακριά από τους πάγκους.

Εφόσον τελικά αναλάβει πράγματι τα ηνία της Σεβίλλης, θα έχει σαν βασική αποστολή να σώσει την ομάδα από έναν ιστορικό υποβιβασμό, καθώς τη δεδομένη στιγμή οι Ανδαλουσιανοί βρίσκονται βυθισμένοι στην 15η θέση της La Liga με μόλις τρεις βαθμούς να τους χωρίζουν από την επικίνδυνη ζώνη.