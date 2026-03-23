Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης αποτελεί εδώ και μερικά λεπτά ο Ματίας Αλμέιδα, που «πλήρωσε» την κακή πορεία της ομάδας στην τρέχουσα σεζόν.

Πρόωρο φινάλε στη συνεργασία της με τον Ματίας Αλμέιδα έβαλε την Δευτέρα (23/3) η Σεβίλλη, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την απόλυση του Αργεντίνου τεχνικού.

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε μετά από έκτακτο ΔΣ που είχε η διοίκηση των Ανδαλουσιανών, απόρροια της εντός έδρας ήττας με 0-2 από τη Βαλένθια το βράδυ του Σαββάτου (21/3), που κράτησε την ομάδα στην 15η θέση της La Liga και μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ήδη οι άνθρωποι των Σεβιγιάνων έχουν ετοιμάσει μια λίστα με πιθανούς αντικαταστάτες, εκεί όπου συναντάμε τα ονόματα δυο πρώην «Ελλήνων», του Μανόλο Χιμένεθ (ΑΕΚ) και του Ντιέγκο Μαρτίνεθ (Ολυμπιακός).

Όσο για τον Πελάδο, προσλήφθηκε από τη Σεβίλλη το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028, το οποίο φυσικά δεν τηρήθηκε. Σε 32 παιχνίδια στον πάγκο της μέτρησε 15 ήττες, 10 νίκες και 7 ισοπαλίες, ενώ highlight της πορείας του μάλλον μένει η φραστική επίθεση στον διαιτητή του αγώνα με την Αλαβές τον περασμένο Φεβρουάριο, κάτι που του επέφερε -αρχικά- ποινή αποκλεισμού 7 αγώνων!

«Ο Ματίας Αλμέιδα δεν είναι πλέον ο προπονητής της Σεβίλλης. Τον ευχαριστούμε για το έργο του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές του προσπάθειες».