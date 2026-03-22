Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε για το μέλλον του στη Σεβιλλή, μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τη Βαλένθια.

Η Σεβιλλή δεν τα καταφέρε χθες (21/03) ούτε απέναντι στη Βαλένθια, με τις «νυχτερίδες» να φεύγουν με ένα μεγάλο «διπλό» από το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» (0-2), χάρη στα γκολ των Ντούρο (38') και Ραμαζάνι (45+8').

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος άργησε να εμφανιστεί στην αίθουσα λόγω μίας αδιαθεσίας, εξέφρασε αρχικά την απογοήτευση του για το νέο αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας του.

«Βιώνω το ποδόσφαιρο με έναν μάλλον ιδιαίτερο τρόπο. Το να το παρακολουθώ απ' έξω, όπως είμαι τώρα, δεν μου κάνει καλό. Μερικές φορές η πίεση μπορεί να αυξηθεί, μερικές φορές να μειωθεί. Είναι φυσιολογικό για κάποιον που νιώθει το ποδόσφαιρο έτσι. Οι οπαδοί έφυγαν θυμωμένοι, όπως είμαστε όλοι».

Αναφορικά με την ήττα αυτή καθ΄αυτή, ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται εκτός πάγκων εξαιτίας της «βαριάς» τιμωρίας του, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο.

«Η ανάλυσή μου είναι αρνητική, ένα μεγάλο πλήγμα. Προετοιμάσαμε κάτι που δεν λειτούργησε καθόλου. Και μετά, σκόραραν δύο γκολ λόγω δικών μας λαθών, σε έναν αγώνα όπου και οι δύο ομάδες φάνηκαν πολύ φοβισμένες. Το δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε με διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική προσέγγιση, αλλά χωρίς σαφήνεια. Ένας πολύ κακός αγώνας, και είμαι υπεύθυνος για αυτό».

Τέλος, ο Αργεντίνος προπονητής μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του, τονίζοντας πως δεν τον φοβίζει το ενδεχόμενο της απόλυσης, καθώς όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι και αυτό μία επιλογή».

«Δεν φοβάμαι, η απολύση είναι μία επιλογή ειδικά αν είναι απαραίτητή, για να βελτιωθούν τα πράγματα. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε ότι το καλύτερο για την ομάδα ήταν μια αλλαγή προπονητή, θα το καταλάβαινα και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να ακολουθήσω την πορεία μου».

«Ο προπονητής είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος για μια ομάδα. Αυτός είναι που επιλέγει την αρχική ενδεκάδα. Μερικές φορές το αποτέλεσμα μιλάει υπέρ σου και μερικές φορές εναντίον σου. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Μην με κρίνετε από αυτά που λέω, αλλά από τη δουλειά μου. Και σήμερα ήταν άσχημα. Όσο μπορώ να δουλέψω, θα δουλέψω».