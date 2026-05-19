Όπως έκανε γνωστό η Σεβίλλη με επίσημη ανακοίνωση ο Αντόνιο Κορδόν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Ανδαλουσίας. Πιο συγκεκριμένα ο αλλοτε αθλητικό διευθυντής του Ολυμπιακού, κοινή συναινέσει θα αποχώρηση από τον ισπανικό σύλλογο. Ωστόσο θα μείνει μέχρι τέλος του μήνα έτσι ώστε να ολοκληρώσει τις εκκρεμότητες που έχει.

Να θυμίσουμε ότι ο Ισπανός ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή το περασμένο καλοκαίρι και είχε συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια. Ωστόσο η θητεία του στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» αποδείχθηκε σύντομη. Διαχειριζόμενος ένα ιδιαίτερα χαμηλό μπάτζετ, περίπου 250.000 ευρώ, προχώρησε σε οκτώ μεταγραφικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τη φετινή σεζόν, η Σεβίλλη βρίσκεται πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στη La Liga.

Οι Ανδαλουσιάνοι, που βρίσκονται στη 13η θέση με 43 βαθμούς, χρειάζονται έναν ακόμη στην τελευταία αγωνιστική, εκτός έδρας απέναντι στη Θέλτα ώστε να κλειδώσουν και μαθηματικά την παραμονή στα μεγάλα «σαλόνια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Σεβίλλη και ο Αντόνιο Κορντόν συμφώνησαν κοινή συναινέσει να τερματίσουν τη συνεργασία τους. Το συμβόλαιο του διευθυντή ποδοσφαίρου θα λυθεί με το φινάλε της σεζόν 2025-26, η οποία ολοκληρώνεται με την ομάδα να έχει εξασφαλίζει τη θέση της στη La Liga. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Μαΐου. Ο Αντόνιο Κορντόν προσελήφθη τον Ιούνιο του 2025, αναλαμβάνοντας το αθλητικό σκέλος της πρώτης ομάδας. Η Σεβίλλη ευχαριστεί τον Αντόνιο Κορντόν για την εργασία και την αφοσίωσή του αυτή τη σεζόν και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».