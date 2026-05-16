Ο Αντόνιο Κορδόν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Σεβίλλη, χωρίς να έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Οι μέρες του Αντόνιο Κορδόν στη Σεβίλλη φαίνεται πως είναι μετρημένες. Παρόλο που ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή μόλις τον περασμένο Ιούνιο και δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, αναμένεται να αποχωρήσει μόλις εξασφαλιστεί και μαθηματικά η παραμονή της ομάδας στη La Liga.

Το πέρασμά του από το «Σάντσεθ Πιθχουάν» ήταν σύντομο και σύμφωνα με την «AS» μάλλον μηδαμινής προσφοράς. Με μπάτζετ μόλις 250.000 ευρώ, ο Κορδόν προχώρησε σε οκτώ προσθήκες φέτος, όπως οι Αθπιλικουέτα, Αλέξις Σάντσες και Μοπε, όμως σχεδόν κανείς τους δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, με μοναδική εξαίρεση τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που ξεχώρισε στην πορεία των Ανδαλουσιανών για τη σωτηρία τους.

Όπως μεταδίδει το ίδιο δημοσίευμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Σεβίλλη, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, είναι το ότι καμία από τις μεταγραφές του Κορδόν δεν έχει μεταπωλητική αξία για να φέρει έσοδα στα ταμεία της σε βάθος χρόνου. Έτσι, ο σύλλογος θα αναγκαστεί να στηριχθεί σε παίκτες των ακαδημιών ή σε παλαιότερες προσθήκες του Βίκτορ Όρτα, που είχε επίσης διετελέσει αθλητικός διευθυντής στην ομάδα.

Η αποδέσμευση του Κορδόν και του επιτελείου του θα γλιτώσει τον ισπανικό σύλλογο από ένα συμβόλαιο που αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ, αν και ο τεχνικός γραμματέας, Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο, ενδέχεται τελικά να παραμείνει.