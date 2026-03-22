Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Σεβίλλη αναμένεται να προχωρήσει σύντομα στην απόλυση του Ματίας Αλμέιδα.

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως θα μπουν σύντομα στη συνεργασία του Ματίας Αλμέιδα με τη Σεβίλλη, με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως οι ιθύνοντες του κλαμπ συναντήθηκαν εκτάκτως μετά την ήττα από τη Βαλένθια και τη Δευτέρα (23/3) αναμένεται να ενημερώσουν τον Πελάδο για την απομάκρυνσή του.

Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα με τις Νυχτερίδες, οι Σεβιγιάνοι έπεσαν 15οι στη βαθμολογία της La Liga και απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη, με τον Πελάδο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και να παραδέχεται και ο ίδιος πως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νωρίτερα, το Estadio Deportivo ανέφερε αν δεν υπήρχε το αγκάθι της αποζημίωσης, με τον Αλμέιδα να έχει συμβόλαιο έως το 2028, η απόλυσή του θα είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

Όπως και να ΄χει, με τη Σεβίλλη να κατρακυλά στη βαθμολογία, πάρθηκε, σύμφωνα με το Vamos Mi Sevilla, η δύσκολη απόφαση, με τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα να παρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του. Μάλιστα, ανάμεσα στα υπόλοιπα ονόματα της λίστας, φαίνεται πως είναι τόσο ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, όσο και ο... Μανόλο Χιμένεθ, που είναι ελεύθερος μετά την απομάκρυνσή του από τον Άρη!