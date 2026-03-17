Ο Τζοάν Λαπόρτα είναι και πάλι ο νέος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και ξεκινάει τη νέα θητεία με δώρο, την ανανέωση του Χάνσι Φλικ.

Το πρώτο... δώρο για την 4η θητεία του στον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα κάνει στους φίλους του συλλόγου ο Τζοάν Λαπόρτα, λίγες μόλις ώρες μετά την επανεκλογή του.

Ο 63χρονος δικηγόρος που κέρδισε εύκολα τη «μάχη» με τον Βίκτορ Φοντ, θα διατελέσει πρόεδρος για ακόμη μια πενταετία (έως το 2031), φτάνοντας συνολικά τα 17 χρόνια στο «τιμόνι» των Καταλανών.

Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να ευχαριστήσει τα μέλη των «μπλαουγκράνα» για την ψήφο τους, ο Λαπόρτα ανακοίνωσε μέσω συνέντευξής του στο καταλανικό ραδιόφωνο RAC1 πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Χάνσι Φλικ, για την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Γερμανός τεχνικός που έχει επαναφέρει την Μπάρτσα στην ελίτ, έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, όμως ο πρόεδρος του συλλόγου και φυσικά οι άνθρωποι που τον συμβολεύουν, είναι πλήρως ικανοποιημένοι με την δουλειά και τα αποτελέσματα του Φλικ, με αποτέλεσμα ένα νέο deal εως το 2028.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα την ανανέωση του συμβολαίου του Φλικ, θα είναι για μία ακόμη σεζόν — μέχρι το 2028. Ο Χάνσι έχει ήδη συμφωνήσει, είναι πολύ χαρούμενος εδώ».