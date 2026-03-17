Ο Τζοάν Λαπόρτα επανεξελέγη στην προεδρία της Μπαρτσελόνα και η Mundo Deportivo παρουσιάζει τις προτεραιότητές του ενόψει του άμεσου μέλλοντος.

Για την τέταρτή του θητεία στον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται ο Τζοάν Λαπόρτα, μετά την άνετη επανεκλογή του στην διαδικασία της περασμένης Κυριακής (15/3).

Ο 63χρονος δικηγόρος έλαβε το 68.18% των ψήφων, έναντι 29.78% του μοναδικού του αντιπάλου, Βίκτορ Φοντ, και θα διατελέσει πρόεδρος μέχρι το 2031, φτάνοντας συνολικά (αν παραμείνει έως τότε) τα 17 χρόνια στην ηγεσία των Καταλανών (2003-2010, 2021-2026, 2026-2031).

Πλεόν, ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» ετοιμάζει τις πρώτες του κινήσεις, οι οποίες είναι ξεκάθαρες και ο Αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Ντέκο, θα αναλάβει να τις φέρει εις πέρας. Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, προτεραιότητα αποτελεί η ανανέωση του συμβολαίου του Χάνσι Φλικ.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει εξαιρετική σχέση με τον Λαπόρτα, οδηγεί την ομάδα σε συνεχείς επιτυχίες, έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και η Μπάρτσα θέλει να τον κρατήσει πέραν του 2027, όταν και ολοκληρώνεται η τρέχουσα συμφωνία των δυο πλευρών.

Μάλιστα, ο αντζέντης του Φλικ, Πίνι Ζάχαβι, βρέθηκε στη Βαρκελώνη για να υποστηρίξει τον καλό του φίλο (σσ Λαπόρτα) στις εκλογές. Ο Ζάχαβι είναι εκπρόσωπος και του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που αποτελεί την επόμενη κίνηση του προέδρου της Μπαρτσελόνα. Ο Λαπόρτα θέλει τον Πολωνό στην ομάδα, ο ίδιος ο «Λέβα» παρά τις προτάσεις από MLS και Σαουδική Αραβία προτιμά να παραμείνει στην Καταλονία, ακόμη και με «γερή» μείωση μισθού, επομένως οι συζητήσεις δεν θα είναι και τόσο δύσκολες, αν φυσικά υπάρχει το «ΟΚ» από το προπονητικό τιμ.