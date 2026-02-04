Ο Ερνέστο Βαλβέρδε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Βαλένθια, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του στη Μπιλμπάο

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο αντιμετωπίζει σήμερα (04/02) στο «Μεστάγια» τη Βαλένθια, με στόχο ένα εισιτήριο στους «4» του Κυπέλλου Ισπανίας, μια διοργάνωση στην οποία έχει ακόμα την ευκαιρία να κάνει μια καλή πορεία παρά τα κακά αποτελέσματα που σημειώνει στο πρωτάθλημα, αλλά και το Champions League, όπου αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, μετά την εντός έδρας ήττα με ανατροπή από τη Σπόρτινγκ (2-3) την τελευταία αγωνιστική.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο προπονητής των Βάσκων, Ερνέστο Βαλβέρδε μίλησε για την επόμενη μέρα της ομάδας μετά από τον οδυνηρό αυτό αποκλεισμό από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση λέγοντας πως: «Θα ήθελα να είμαι λιγότερο θυμωμένος, αλλά ο καθένας εκφράζεται όπως του ταιριάζει. Όσο είμαι εδώ, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό για την ομάδα μου και τον σύλλογό μου».

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ακόμη και στην υποστήριξη που λαμβάνει από τη διοίκηση του συλλόγου, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του στο πάγκο της Μπιλμπάο.

«Από τότε που ήρθα εδώ, ένιωθα πάντα την εμπιστοσύνη των προηγούμενων προέδρων και των ανθρώπων της Λεζάμα (την περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της ομάδας), η οποία είναι πάντα εγγυημένη στην Αθλέτικ. Πάντα έτσι είναι, είτε είμαι εγώ ο προπονητής είτε όταν θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να κερδίζεις κιόλας και τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε. Δεν δίνω σημασία σε ό,τι συμβαίνει γύρω από τον σύλλογο: Ξέρω ότι αν κερδίσεις, όλα τακτοποιούνται και αν χάσεις, ο προπονητής κατηγορείται και είναι αυτός που φταίει για όλα, αλλά είναι κάτι που αποδέχομαι και δεν το αφήνω να με επηρεάσει».

Ο 64χρόνος προπονητής υπογράμμισε επίσης και τους νέους στόχους που πρέπει να θέσει το σύνολο του μετά τα νέα δεδομένα (αποκλεισμός Champions League και απομάκρυνση από τις θέσεις πρωταθλήματος που οδηγούν στην Ευρώπη), τονίζοντας πως το πρωτάθλημα είναι ακόμη σε εξέλιξη και υπάρχει χρόνος για αλλαγές.

«Στα αποδυτήρια, η μετάβαση στους νέους στόχους για το Πρωτάθλημα έχει γίνει με γοργούς ρυθμούς, επειδή κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει τι πρέπει να κάνει. Το Πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ και είναι αλήθεια ότι μερικές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί αφήνουμε παιχνίδια να περάσουν απαρατήρητα, αλλά αν συμβαίνει επανειλημμένα, σημαίνει ότι πρέπει να το εξετάσουμε γιατί κάτι δεν πάει καλά και υπάρχει ένα έλλειμμα που μια ομάδα σαν τη δική μας δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά εμένα, γιατί εγώ είμαι ο προπονητής».