Η Μπέτις παρέμεινε χωρίς νίκη για πέμπτο σερί ματς, καθώς κόλλησε στο 1-1 με τη Θέλτα και βλέπει τη θέση της στην πεντάδα να απειλείται πριν τον Παναθηναϊκό.

Η αγωνιστική λειψυδρία συνεχίζεται για τη Μπέτις! Οι Βερδιμπλάνκος παρέμειναν στο 1-1 με τη Θέλτα και δεν χαμογέλασαν για πέμπτο σερί ματς σε Ισπανία κι Ευρώπη ενόψει της ρεβάνς απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη φάση των «16» του Europa League. Οι Βερδιμπλάνκος βρέθηκαν από πού νωρίς να κυνηγούν στο σκορ, αφού μόλις στο 4΄ο Τζουντγκλά έκανε το συρτό σουτ από τα όρια της περιοχής και σκόραρε, παρά την προσπάθεια του Βάλες να αποσοβήσει το γκολ.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του β΄μέρους η Μπέτις κατάφερε να ισοφαρίσει, όταν ο Μπεγιερίν βρήκε δίχτυα από ασίστ του Ρουιμπάλ. Στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα ο Πελεγκρίνο έριξε στο ματς τους Άντονι και Γκόμες για να αλλάξει τη ροή, ενώ στο 80΄μπήκε και ο Μπακαμπού για έξτρα όπλα στη φαρέτρα.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μάλιστα λίγο έλειψε να δώσει τη λύση στην τελευταία φάση με καρφωτή κεφαλιά, όμως ο Ράντου με τρομερή επέμβαση κράτησε το 1-1 που διατήρησε τη Μπέτις στην 5η θέση και τη Θέλτα στο κατόπι της από το -3.

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Βάλες, Μπεγιερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Φίρπο (67΄Γκόμες), Ρόκα, Φιντάλγκο (86΄Αλτιμίρα), Αμπντέ (67΄Άντονι), Ρουιμπάλ, Φορνάλς, Κούτσο Ερνάντεθ (80΄Μπακαμπού)

