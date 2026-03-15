Τι έβαλε το παλικάρι; Ο Γκιουλέρ έκλεψε, εκτέλεσε από τα 60 μέτρα και πέτυχε το γκολ της χρονιάς! (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-1 της Έλτσε για το ισπανικό πρωτάθλημα όμως την παράσταση έκλεψε (δικαίως) ο Αρντά Γκιουλέρ. Το παιδί-θαύμα της Τουρκίας πέτυχε ένα αδιανόητο γκολ για να διαμορφώσει το τελικό 4-1 και ήδη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas.
Στο 89ο λεπτό, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έκλεψε την μπάλα λίγο πιο πάνω από τη δική του περιοχή, είδε τον αντίπαλο πορτιέρε εκτός εστίας και εκτέλεσε από τα σχεδόν 60 μέτρα (!), κρεμώντας τον και πετυχαίνοντας ένα απίθανο τέρμα.
Φυσικά όλοι συμπαίκτες του έτρεξαν επάνω του να τον αγκαλιάσουν ενώ οι οπαδοί στις εξέδρες δεν πίστευαν αυτό που είδαν. Αυτό ήταν το 4ο τέρμα του 21χρονου ποδοσφαιριστή σε 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μετρά και 13 ασίστ.
🚨🇪🇸 ARDA GULER SCORES FROM HIS OWN HALF TO MAKE IT FOUR FOR REAL MADRID! 🤯— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 14, 2026
Real Madrid 4-1 Elche.pic.twitter.com/xyunZDNVY8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.