Αδιανόητο τέρμα από τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-1 κόντρα στην Έλτσε με μία εκτέλεση από τα 60 μέτρα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-1 της Έλτσε για το ισπανικό πρωτάθλημα όμως την παράσταση έκλεψε (δικαίως) ο Αρντά Γκιουλέρ. Το παιδί-θαύμα της Τουρκίας πέτυχε ένα αδιανόητο γκολ για να διαμορφώσει το τελικό 4-1 και ήδη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas.

Στο 89ο λεπτό, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έκλεψε την μπάλα λίγο πιο πάνω από τη δική του περιοχή, είδε τον αντίπαλο πορτιέρε εκτός εστίας και εκτέλεσε από τα σχεδόν 60 μέτρα (!), κρεμώντας τον και πετυχαίνοντας ένα απίθανο τέρμα.

Φυσικά όλοι συμπαίκτες του έτρεξαν επάνω του να τον αγκαλιάσουν ενώ οι οπαδοί στις εξέδρες δεν πίστευαν αυτό που είδαν. Αυτό ήταν το 4ο τέρμα του 21χρονου ποδοσφαιριστή σε 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μετρά και 13 ασίστ.