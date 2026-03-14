Το αριστούργημα του Μολίνα κράτησε στο δρόμο των επιτυχιών την Ατλέτικο, η οποία λύγισε με 1-0 την Χετάφε κι ανέβηκε προσωρινά στην 3η θέση της La Liga.

Χτίζει σερί η Ατλέτικο Μαδρίτης και πιέζει για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Με τον Μολίνα να υπογράφει την αναμέτρηση, οι Ροχιμπλάνκος λύγισαν με 1-0 τη Χετάφε που έμεινε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο και προσπέρασαν προσωρινά τη Βιγιαρέαλ για να βρεθούν πίσω από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Η τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα του Μολίνα μόλις στο 8΄έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους από νωρίς.

Στο 55΄το έργο τους απλοποιήθηκε ακόμα περισσότερο, όταν ο Αμπκάρ άρπαξε τα γεννητικά όργανα του Σόρλοθ σε ανύποπτη φάση και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Ατλέτικο να πανηγυρίζει την τέταρτη νίκη στη σειρά στη La Liga και να παραμένει κεφάτη αυτή την περίοδο σε Ισπανία κι Ευρώπη.

Τριάρα με σκόρερ Ουναΐ για τη Τζιρόνα

Με τον Ουναΐ να βρίσκει ξανά δίχτυα, η Τζιρόνα υπέταξε με 3-0 νωρίτερα με 3-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο που καταρρέει... Οι Καταλανοί άνοιξαν από νωρίς το σκορ χάρη στο γκολ του Ρινκόν στο 4΄, με τον Ουναΐ στο 77΄να πετυχαίνει το 2-0 που σφράγισε πρακτικά τη νίκη των γηπεδούχων. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ετσεβέρι στις καθυστερήσεις, με το τελικό αποτέλεσμα να ανεβάζει τους Καταλανούς στη 12η θέση.