Περίεργο σκηνικό στο ματς της Ατλέτικο με τη Χετάφε, όταν ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων έπιασε τα γεννητικά όργανα του Σόλροθ, σωριάστηκε στο χορτάρι και πήρε και κόκκινη.

Είχε... πρόγραμμα ο ο Αμπκάρ της Χετάφε, ο οποίος τα έκανε όλα λάθος κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο» και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Στο 54΄του αγώνα συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων σε ανύποπτη φάση έπιασε τα γεννητικά όργανα του Σόρλοθ, ο οποίος αντέδρασε αναλόγως αφού τον έπιασε από το χέρι και τον πέταξε στο έδαφος.

Ο VAR κάλεσε τον ρέφερι να τσεκάρει τη φάση μέσω του μόνιτορ, με τον τελευταίο να τιμωρεί τον Αμπκάρ με απευθείας κόκκινη για την ενέργειά του και τον Νορβηγό φορ της Ατλέτικο με κίτρινη.