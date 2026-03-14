Εντυπωσιακές σκηνές πριν το Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε, με τους... Peaky Blinders να κάνουν την εμφάνισή τους στο Μετροπολιτάνο!

Το Μετροπολιτάνο μετατράπηκε σε... Μπέρμιγχαμ! Στο πλαίσιο της συνεργασίας που σύναψε η Ατλέτικο Μαδρίτης με το Netflix για την προώθηση της ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man, το γήπεδο των Ροχιμπλάνκος έμοιασε με σκηνικό από τη δημοφιλή σειρά.

Όταν έφτασε η αποστολή, τη συνόδευσε ένα αυτοκίνητο της εποχής των Peaky Blinders με ηθοποιούς ντυμένους ανάλογα να βρίσκονται μέσα σε αυτό και εν συνεχεία να υποδέχονται τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Παράλληλα, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Ατλέτικο είχαν στηθεί και τα ανάλογα μπαρμπέρικα, με το σκηνικό να θυμίζει τα στενά στα οποία τριγυρνά ο Τόμι Σέλμπι και η οικογένειά του στον δρόμο για το Γκάρισον...

Nuestros Peaky Blinders ya están aquí. pic.twitter.com/oLfoHXFvkw March 14, 2026