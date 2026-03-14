Ατλέτικο Μαδρίτης: Οι Peaky Blinders στο Μετροπολιτάνο
Το Μετροπολιτάνο μετατράπηκε σε... Μπέρμιγχαμ! Στο πλαίσιο της συνεργασίας που σύναψε η Ατλέτικο Μαδρίτης με το Netflix για την προώθηση της ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man, το γήπεδο των Ροχιμπλάνκος έμοιασε με σκηνικό από τη δημοφιλή σειρά.
Όταν έφτασε η αποστολή, τη συνόδευσε ένα αυτοκίνητο της εποχής των Peaky Blinders με ηθοποιούς ντυμένους ανάλογα να βρίσκονται μέσα σε αυτό και εν συνεχεία να υποδέχονται τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Παράλληλα, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Ατλέτικο είχαν στηθεί και τα ανάλογα μπαρμπέρικα, με το σκηνικό να θυμίζει τα στενά στα οποία τριγυρνά ο Τόμι Σέλμπι και η οικογένειά του στον δρόμο για το Γκάρισον...
Nuestros Peaky Blinders ya están aquí. pic.twitter.com/oLfoHXFvkw— Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026
Home Sweet Home 🏡 pic.twitter.com/wqBd2mYYdH— Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026
Peaky Blinders' style ✨ pic.twitter.com/2VWsMoUvl8— Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026
