Ατλέτικο Μαδρίτης και Peaky Blinders ενώνουν δυνάμεις

Μια πρωτότυπη συνεργασία ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και το Netflix φέρνει την ατμόσφαιρα των Peaky Blinders στο Metropolitanο.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και οι Peaky Blinders συναντιούνται σε μια ιδιαίτερη συνεργασία που συνδυάζει ποδόσφαιρο και ψυχαγωγία. Με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας που βασίζεται στη δημοφιλή σειρά, το Metropolitano θα μεταμορφωθεί για ένα βράδυ σε… Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του 1930, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ατλέτικο με τη Χετάφε.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν επισημάνει στο παρελθόν τις ομοιότητες ανάμεσα στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και τη διάσημη συμμορία του Τόμι Σέλμπι. Κοινά σημεία; Πείσμα, σκληράδα και μια νοοτροπία που βασίζεται στην αποφασιστικότητα. Αυτή τη φορά, οι δύο κόσμοι ενώνονται επίσημα στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας για το «The Immortal Man», τη νέα παραγωγή του Netflix που συνεχίζει την ιστορία της οικογένειας Σέλμπι μετά τα γεγονότα της σειράς και θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Μαρτίου.

Η συμφωνία μεταξύ της Ατλέτικο και της πλατφόρμας streaming περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις προβολής. Ο ισπανικός σύλλογος θα προωθήσει την ταινία μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα, ενώ θα κυκλοφορήσει και ένα σύντομο διαφημιστικό βίντεο με ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, όπως οι Αντουάν Γκριεζμάν, Χοσέ Μαρία Χιμένες, Αντεμόλα Λούκμαν, Αλεξάντερ Σέρλοθ και ο αρχηγός Κόκε.

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή της καμπάνιας θα εκτυλιχθεί στον αγώνα της La Liga με τη Χετάφε, στις 14 Μαρτίου. Κατά την άφιξη των παικτών στο Metropolitano, αλλά και κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, θα τους συνοδεύουν ηθοποιοί ντυμένοι με τα χαρακτηριστικά κοστούμια των Peaky Blinders, οι οποίοι θα αναλάβουν να «φροντίσουν για την ασφάλειά τους».

Παράλληλα, το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης θα αποκτήσει θεματικό χαρακτήρα που θα παραπέμπει στη βρετανική πόλη της δεκαετίας του ’30. Θα δημιουργηθεί σκηνικό εμπνευσμένο από το Garrison Tavern, το μπαρ όπου συναντιέται η οικογένεια Σέλμπι στη σειρά, ενώ στον χώρο θα υπάρχει κουρείο εποχής και ηθοποιοί με τραγιάσκες που θα μοιράζουν εφημερίδες και καπέλα στους φιλάθλους. Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου θα προβληθεί ειδικό οπτικοακουστικό σόου, ενώ το σύστημα φωτισμού και το περιμετρικό video scoreboard θα προσαρμοστούν ώστε να ενισχύσουν την ατμόσφαιρα της εποχής.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μεμονωμένη συμφωνία με το Netflix, το οποίο θα καταβάλει στον ισπανικό σύλλογο αμοιβή για τη χρήση του σταδίου, των παικτών και των ψηφιακών του καναλιών για την προώθηση της ταινίας. Δεν πρόκειται πάντως για πολυετή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Netflix να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στον χώρο του αθλητισμού. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με το Netflix Games για τη δημιουργία video game γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Παράλληλα, η πλατφόρμα έχει ήδη επενδύσει σε αθλητικό περιεχόμενο με επιτυχημένα ντοκιμαντέρ, όπως το Formula 1: Drive to Survive, αλλά και με κινηματογραφικές παραγωγές που αφορούν αστέρες του αθλητισμού, όπως ο Βινίσιους Ζούνιορ.

Όσο για το αν επιτρέπονται τέτοιου είδους δράσεις, πηγές της La Liga εξηγούν ότι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός αγωνιστικού χώρου δεν εμπίπτουν άμεσα στην αρμοδιότητα της διοργανώτριας αρχής, αρκεί να μην επηρεάζουν την εξέλιξη ή τη μετάδοση του αγώνα. Έτσι, πρωτοβουλίες αυτού του τύπου παραμένουν στην ευχέρεια των συλλόγων, στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τη διαφήμιση, την εμπορική εκμετάλλευση και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης.