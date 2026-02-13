Peaky Blinders: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της ταινίας «The Immortal Man»

Το κινηματογραφικό κεφάλαιο της σειράς θα κάνει πρεμιέρα πρώτα στους κινηματογράφους και μετά στο Netflix.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των Peaky Blinders έχει ξεκινήσει, αλλά αυτή τη φορά δεν μιλάμε για νέα σεζόν, αλλά για κινηματογραφική συνέχεια. Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» φέρνει ξανά τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Tommy Shelby, μεταφέροντας την ιστορία σε μια πιο σκοτεινή, πολεμική εποχή.

Η ταινία θα κάνει πρώτα πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος της σειράς μετά το φινάλε του 2022.

Η επιστροφή του Tommy Shelby στον πόλεμο

Η ιστορία τοποθετείται στο Μπέρμιγχαμ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον Tommy Shelby να βγαίνει από την αυτοεπιβαλλόμενη εξορία του. Ο κόσμος γύρω του έχει αλλάξει, όμως οι παλιές εκκρεμότητες παραμένουν και τον αναγκάζουν να επιστρέψει σε μια «καταστροφική αναμέτρηση» με το παρελθόν, την οικογένεια και την ίδια του την κληρονομιά.

Το πρότζεκτ λειτουργεί ως κινηματογραφική επέκταση της σειράς, με τον δημιουργό Steven Knight να υπογράφει το σενάριο και τον Tom Harper να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, επιστρέφοντας μετά τα πρώτα επεισόδια της αρχικής σεζόν. Η επιλογή της ταινίας αντί για έβδομη σεζόν δείχνει την πρόθεση να δοθεί μια πιο «συμπυκνωμένη» και κινηματογραφική κορύφωση στην ιστορία του Shelby.

Ο Κίλιαν Μέρφι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ταινία μπορεί να αποτελέσει μια πρέπουσα κατάληξη για τον εμβληματικό χαρακτήρα, ενώ ο Knight έχει περιγράψει το εγχείρημα ως τα τελευταία κεφάλαια ενός μεγάλου μυθιστορήματος. Την ίδια στιγμή, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το σύμπαν των Peaky Blinders να συνεχίσει με νέες ιστορίες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Στο καστ επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα, όπως οι Sophie Rundle, Stephen Graham, Packy Lee και Ian Peck, ενώ νέες προσθήκες είναι οι Rebecca Ferguson, Tim Roth και Barry Keoghan, δίνοντας νέα δυναμική στο σύνολο. Αντίθετα, ο Paul Anderson δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του Arthur Shelby, κάτι που αλλάζει τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια.

Η ταινία αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στο έγκλημα και το ιστορικό δράμα, διατηρώντας την ατμόσφαιρα που καθιέρωσε τη σειρά, αλλά σε ένα σαφώς πιο «μεγάλο» κινηματογραφικό πλαίσιο. Με την παραγωγή να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024 και την πρεμιέρα να πλησιάζει, το «The Immortal Man» παρουσιάζεται ήδη ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά spin-offs που περνούν στη μεγάλη οθόνη.

Κι ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Όχι απλώς να επιστρέψει ο Tommy Shelby, αλλά να το κάνει με τρόπο που να μοιάζει με πραγματικό επίλογο. Ή, όπως θα έλεγε και ο ίδιος, ένα τέλος που δεν είναι ποτέ πραγματικά τέλος.

