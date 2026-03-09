Σύμφωνα με δηλώσεις του Αθλητικού Διευθυντή της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αντουάν Γκριζμάν θα παραμείνει εν τέλει στον σύλλογο της καρδιάς του.

Πλήρη ανατροπή δεδομένων φαίνεται να έχουμε στην υπόθεση του Αντουάν Γκριζμάν, που το τελευταίο διάστημα έμοιαζε «μια ανάσα» από την αποχώρησή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με προορισμό το MLS.

Ο Γάλλος σταρ των «Ροχιμπλάνκος» που συνέβαλλε αρκετά στην πρόκριση της ομάδας του (επί της Μπαρτσελόνα) στον τελικό του Κόπα Ντελ Ρέι, μάλλον... άλλαξε απόφαση.

Τουλάχιστον αυτό ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του ο Αθλητικός Διευθυντής των Μαδριλένων. Ο Ματέου Αλεμάνι, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Γκριζμάν είναι ένας θρύλος της Ατλέτικο και θα συνεχίσει να βρίσκεται στον σύλλογο.

«Ο Γκριζμάν είναι ένας θρύλος της ομάδας μας. Και οι οπαδοί μας θα συνεχίσουν να τον χειροκροτούν όπως και έκαναν. Έχει ένα συμβόλαιο μαζί μας και θα παραμείνει σε εμάς. Η απόδοσή του είναι θαυμάσια αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Θα συνεχίσει να βρίσκεται μαζί μας».

Βέβαια, αρκετοί είναι εκείνοι που μετέφρασαν τα λόγια του Αλεμάνι ως «παρηγορία», πιστεύοντας πως ο Αθλητικός Διευθυντής εννοεί ότι ο 34χρονος θα παραμείνει απλά μέχρι το τέλος της σεζόν.