Γκριεζμάν: Αποχαιρετά την Ατλέτικο και πλησιάζει στην Ορλάντο Σίτι
Ο Αντουάν Γκριεζμάν φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με προορισμό την αμερικανική λίγκα και την Ορλάντο Σίτι.
Σύμφωνα με το Athletic, ο 34χρονος Γάλλος αποτελεί τον κύριο στόχο της ομάδας από τη Φλόριντα, η οποία επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της τον Μάρτιο, στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του MLS. Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου έχει μάλιστα ταξιδέψει επανειλημμένα στην Ισπανία για να προχωρήσει τις επαφές αυτές.
Ο Γκριεζμάν δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την αμερικανική κουλτούρα και τον αθλητισμό των ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της μετακόμισής του εκεί. Παρόλα αυτά, η αποχώρησή του από την Ατλέτικο μέσα στον χειμώνα παραμένει δύσκολη, καθώς ο σύλλογος διεκδικεί ακόμα το Κύπελλο Ισπανίας και ο ίδιος είναι βαθιά συνδεδεμένος με την ομάδα, όντας και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Ροχιμπλάνκος με 210 γκολ.
Αν η εν λόγω συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Γάλλος θα προστεθεί σε μια λίστα σπουδαίων ονομάτων που παίζουν πλέον στο MLS, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Χέουνγκ Μιν Σον.
Orlando City is in advanced discussions over a move for Atletico Madrid forward Antoine Griezmann for their open designated player spot.
Multiple sources briefed on the deal have indicated to The Athletic that the 34-year-old is the club’s focus.
However, there are no… pic.twitter.com/auymV1QfYk— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 23, 2026
