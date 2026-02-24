Ο Αντουάν Γκριεζμάν ετοιμάζει βαλίτσες για το MLS και την Ορλάντο Σίτι, μετά από μια μυθική καριέρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με προορισμό την αμερικανική λίγκα και την Ορλάντο Σίτι.

Σύμφωνα με το Athletic, ο 34χρονος Γάλλος αποτελεί τον κύριο στόχο της ομάδας από τη Φλόριντα, η οποία επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της τον Μάρτιο, στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του MLS. Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου έχει μάλιστα ταξιδέψει επανειλημμένα στην Ισπανία για να προχωρήσει τις επαφές αυτές.

Ο Γκριεζμάν δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την αμερικανική κουλτούρα και τον αθλητισμό των ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της μετακόμισής του εκεί. Παρόλα αυτά, η αποχώρησή του από την Ατλέτικο μέσα στον χειμώνα παραμένει δύσκολη, καθώς ο σύλλογος διεκδικεί ακόμα το Κύπελλο Ισπανίας και ο ίδιος είναι βαθιά συνδεδεμένος με την ομάδα, όντας και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Ροχιμπλάνκος με 210 γκολ.

Αν η εν λόγω συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Γάλλος θα προστεθεί σε μια λίστα σπουδαίων ονομάτων που παίζουν πλέον στο MLS, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Χέουνγκ Μιν Σον.