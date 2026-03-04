Η μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ορλάντο Σίτι μπορεί τελικά να καθυστερήσει, καθώς ο Γάλλος θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τρόπαιο με την Ατλέτικο.

Προς αναβολή οδεύει η μετακόμιση του Αντουάν Γκριεζμάν στις ΗΠΑ και το MLS. Ο Γάλλος ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι ώστε να φορέσει τη φανέλα της πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στο MLS στις 26 Μαρτίου, όμως η πρόκριση της Ατλέτικο στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας φαίνεται πως άλλαξε τα πλάνα.

Αφού υπέφεραν για 90 λεπτά στη Βαρκελώνη και παρά την ήττα τους με 3-0, οι Ροχιμπλάνκος υπερασπίστηκαν το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη και έδωσαν μεταξύ άλλων έδωσαν την ευκαιρία στον Αντουάν Γκριεζμάν να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ατλέτικο με την κατάκτηση του Copa Del Rey.

Σύμφωνα με το «ESPN», η συγκεκριμένη προοπτική φαίνεται πως έβαλε σε σοβαρές σκέψεις τον Γκριεζμάν να αναβάλλει την αποχώρησή του έως το τέλος της σεζόν, με την ελπίδα πως η τελευταία του χρονιά στη Μαδρίτη θα συνδυαστεί με ασημικό.

Μια εξέλιξη που θα ήθελαν να δουν τόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε, όσο και ο πρόεδρος των Κολτσονέρος, Ενρίκε Θερέθο, καθώς αμφότεροι θέλουν να δουν τον Γάλο επιθετικό να παραμένει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο.