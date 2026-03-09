Ο Τσάβι μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον Τζοάν Λαπόρτα, αποκαλύπτοντας πως το 2023 εκείνος έβαλε «στοπ» στην επιστροφή του Λιονέλ Μέσι.

Σε μια αποκάλυψη που ήδη έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει πάμπολλα σχόλια στα social media από φίλους (και μη) της Μπαρτσελόνα, προέβη ο Τσάβι.

Ο άλλοτε σπουδαίος χαφ και προπονητής των Καταλανών, μίλησε στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, με κεντρικό θέμα συζήτησης τον υποψήφιο πλέον πρόεδρο της Μπάρτσα, Τζοάν Λαπόρτα.

Ο Τσάβι αρχικά ανέφερε πως στον σύλλογο κουμάντο δεν έκανε ο πρώην δικηγόρος (σσ Λαπόρτα), αλλά ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζουν πολλοί. Μάλιστα εξήγησε πως ο Ετσεβαρία άρχισε μια εκστρατεία εναντίον του στα social media, ενώ έλεγε σε ποδοσφαιριστές όπως ο Πέδρι και ο Ραφίνια, ότι δεν τους ήθελε (σσ ο Τσάβι) στην ομάδα.

Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο ήρθε αργότερα, όταν ο βετεράνος μέσος αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι. Συγκεκριμένα, ο Τσάβι αποκάλυψε πως το 2023, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή, όλα ήταν έτοιμα για την επιστροφή του ''Pulga'' στην Μπαρτσελόνα. Υπήρχε το «πράσινο φως» και από τη La Liga, αλλά ο Λαπόρτα αποφάσισε να «μπλοκάρει» την μεταγραφή.

«Τον Ιανουάριο του 2023, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει, και το είδα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: ''Εντάξει, όταν μου δώσεις το ΟΚ, θα το πω στον πρόεδρο γιατί το βλέπω ως μια καλή ποδοσφαιρική κίνηση''. Μετά τι συνέβη;

Ο πρόεδρος άρχισε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της LaLiga, αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που τα απέρριψε όλα. Ο Λαπόρτα μου είπε, και παραθέτω, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα τον πολεμούσε και ότι δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Και ξαφνικά, ο Λέο σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μου επειδή του είχαν πει από την άλλη άκρη ότι δεν μπορούσε να γίνει».