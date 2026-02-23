Λαπόρτα: «Ο Μέσι αρνήθηκε να με χαιρετήσει το 2023»

Ο Τζοάν Λαπόρτα μίλησε σε Καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό και παραδέχθηκε πως η σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι είναι «τεταμένη».

Νέες πληροφορίες αναφορικά με την «τεταμένη» σχέση που διατηρεί πλέον με τον Λιονέλ Μέσι έδωσε ο Τζοάν Λαπόρτα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Catalunya Ràdio.

Ο -πλέον- υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα παραδέχθηκε για ακόμη μια φορά πως οι επαφές του με τον Αργεντίνο μάγο δεν είναι όπως θα έπρεπε, αποκάλυψε όμως μια νέα λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα, γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2023 και στο γκαλά για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», εκεί όπου ο άλλοτε δικηγόρος πλησίασε τον ''Pulga'' με σκοπό να τον χαιρετήσει. Ωστόσο, ο Μέσι δεν ήταν και τόσο θετικός με αυτό, αποφασίζοντας να αγνοήσει τον Λαπόρτα.

«Η σχέση με τον Μέσι δεν είναι όπως παλιά. Υπήρξε ένα περιστατικό στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας όταν πήγα να τον χαιρετήσω και ένιωσε ότι δεν έπρεπε να χαιρετιστούμε. Από τότε, υπήρξε κάποια προσέγγιση και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η σχέση είναι τεταμένη, αλλά είναι θρύλος της Μπαρτσελόνα».

Έπειτα, όταν και ρωτήθηκε για την περιβότητη παρουσία του Αργεντίνου στο νέο «Καμπ Νόου», αποκρίθηκε πως γνώρισε ότι ο Λεο ήταν στη Βαρκελώνη, τόνισε πως στον Μέσι θα πρέπει πάντα να επιτρέπεται η είσοδος, αφού εκεί είναι το σπίτι του.

«Ήξερα ότι ήταν στη Βαρκελώνη επειδή η εθνική ομάδα της Αργεντινής έπαιζε εδώ, αλλά δεν ήξερα τίποτα για τον άλλο λόγο. Είναι σαφές ότι αν ο Μέσι θέλει να μπει στο γήπεδο, θα πρέπει να του επιτρέπεται η είσοδος όποτε είναι δυνατόν. Είναι το σπίτι του. Και αυτό συνέβη.

Ο Λέο αξίζει ένα άγαλμα στο Καμπ Νου όπως αυτά που έχουν ο Κρόιφ και ο Κουμπάλα. Του αξίζει ένας φόρος τιμής και πιστεύουμε ότι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε είναι όταν το στάδιο ολοκληρωθεί πλήρως και έχει χωρητικότητα άνω των 100.000 θέσεων».