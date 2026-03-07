Θέλτα - Ρεάλ Μαδρίτης: Χαμός στην Ισπανία για το γκολ νίκης της «βασίλισσας» (vid)
Μια πολύ δύσκολη και εξίσου σημαντική νίκη κατόρθωσε να πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Θέλτα το βράδυ της Παρασκευής (7/3), επικρατώντας με 1-2 των Γαλιθιάνων, χάρη σε γκολ του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Οι «Μερένγκχες» παρατάχθηκαν στο ματς με αρκετές απουσίες, κυριότερες αυτές των Μπαπέ, Μπέλινγκχαμ, Χάουσεν, Μασταντουόνο και Ροντρίγκο, ενώ στην αποστολή βρέθηκαν αρκετά παιδιά από την δεύτερη ομάδα. Ακόμη και έτσι όμως, η διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα μειώθηκε στον πόντο, με αγώνα περισσότερο.
Ωστόσο, για ακόμη μια φορά έχει ανοίξει συζήτηση για την διαιτησία. Συγκεκριμένα, στην καθοριστική φάση του αγώνα, δηλαδή το γκολ νίκης της Ρεάλ, υπάρχει η αίσθηση πως η φάση ξεκινάει με φάουλ από τον Παλάσιος στον Φερ Λόπες, και όχι καθαρό κλέψιμο.
Στα social media υπάρχει αναβρασμός, με τα σχόλια να αναφέρουν πως η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα δέχεται... σπρώξιμο για να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου.
❌ Es falta de Palacios sobre Fer López en la acción anterior al gol de Fede.
⚠️ Entrada en tijera que, aunque toque balón, es falta clara y mínimo 🟨.pic.twitter.com/F3zjwHkDXn— Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) March 6, 2026
