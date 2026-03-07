Πάνω που όλα έδειχναν παράταση στην κρίση, μια κόντρα στο σουτ Βαλβέρδε λύτρωσε τη Ρεάλ στο 90΄+5΄που λύγισε τη Θέλτα με 2-1 και βρέθηκε ξανά στο -1 από την κορυφή.

Η τύχη λένε πως ευνοεί τους τολμηρούς, αλλά η συγκεκριμένη ρήση μάλλον δεν βρίσκει βάση στα όσα έγιναν στο Μπαλαΐδος. Η Ρεάλ των πολλών απουσιών είχε ξεχάσει να κάνει ευκαιρία στη εστία της Θέλτα για 80 λεπτά αγώνα, αλλά βρήκε τη λύτρωση στο φινάλε. Με ένα μακρινό σουτ του Βαλβέρδε που άλλαξε πορεία, οι Μερένγκες λύγισαν την αξιόμαχη Θέλτα με 2-1 στο 90΄+5΄και σήκωσαν ξανά κεφάλι στη La Liga, μειώνοντας προσωρινά την απόσταση από την κορυφή στο -1.

Η Θέλτα απείλησε πρώτη στο ματς με μακρινό σουτ του Ιγκλέσιας που εξουδετέρωσε ο Κουρτουά, προτού ακολουθήσει μαδριλένικη καταιγίδα. Στο 10΄η Ρεάλ άγγιξε το γκολ με πλασέ του Βινίσιους που τράνταξε το δοκάρι, ενώ στιγμές αργότερα το σουτ του Τσουαμενί πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Από το κόρνερ που ακολούθησε ωστόσο, ο Γάλλος βρήκε ξανά ελεύθερο σουτ από το ύψος της περιοχής κι αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα για το 0-1 στο 12΄.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν από το προβάδισμα των Μαδριλένων κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 25. όταν ο Σβέντεμπεργκ νίκησε τον Αλεξάντερ-Άρνολντ στη μονομαχία και γύρισε τη μπάλα για τον αμαρκάριστο Ιγκλέσιας που πλάσαρε άριστα από την καρδιά της περιοχής. Στο 45΄μάλιστα οι Γαλιθιάνοι θα μπορούσαν να είχαν φέρει τούμπα το ματς, αλλά ο Κουρτουά ήταν εκεί για να διώξει το πλασέ του Σβέντμπεργκ.

Λύτρωση... εξ ουρανού

Με το σκορ στην ισοπαλία η λογική όριζε πως η Ρεάλ θα αναζητούσε το δεύτερο γκολ στο β΄μέρος, αλλά στην ουσία ξέχασε να βγει από τα αποδυτήρια. Μέχρι το 90΄+5΄άλλωστε οι Μαδριλένοι δεν είχαν ούτε υποψία ευκαιρίας, ενώ στο 87΄γλίτωσαν το γκολ από του χάρου τα δόντια όταν ο Ιάγο Άσπας σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Κουρτουά.

Όλα έδειχναν ισορροπία σε ένα ανιαρό β΄μέρος με μοναδικό αξιόλογο περιστατικό για τους Μερένγκες έναν έλεγχο στο VAR στο 72΄για περίπτωση πέναλτι του Τζουντγκλά (καταλογίστηκε τελικά επιθετικό φάουλ), όμως στην τελευταία φάση του αγώνα βρήκαν ανέλπιστα τη λύση. Στο 90΄+5΄συγκεκριμένα η μπάλα στρώθηκε στον Βαλβέρδε, ο οποίος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να κοντράρει και να αλλάζει τελείως πορεία ξεγελώντας τον αντίπαλο γκολκίπερ για το τελικό 2-1.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα (83΄Ιάγο Άσπας), Μορίμπα (90΄+1΄Βετσίνο), Ρομάν, Σβέντμπεργκ (69΄Λόπεθ), Τζουντγκλά (70΄Άλβαρες), Ιγκλέσιας (70΄Ελ Αμπντελαουί)

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ , Ασένθιο, Ρούντιγκερ, Μεντί, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (65΄Παλάσιος), Πιτάρτς (90΄Μοράν), Μπραΐμ Ντίαθ (77΄Γκονζάλο Γκαρθία), Βινίσιους

