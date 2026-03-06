Η ξεκαρδιστική ιστορία του Βίγια για το «χρυσό γκολ» του Γκαλέτι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Έτοιμες να διεκδικήσουν το φετινό Κόπα Ντελ Ρέι είναι Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ, που μετά τις προκρίσεις κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο αντίστοιχα, έδωσαν ραντεβού για τον τελικό της 18ης Απριλίου στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης.
Ένας θεσμός που κρύβει κάθε χρόνο πολλές εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα (φέτος) τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την άσημη Αλμπαθέτε του Χέφτε Μπετανκόρ. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η «βασίλισσα» έπεσε θύμα έκπληξης. Μια από τις πιο ιστορικές, ανήκει στο μακρινό 2004.
Τότε, στον τελικό του θεσμού, οι «Μερένγκχες» ήταν το απόλυτο φαβορί απέναντι στη Ρεάλ Σαραγόσα, που παράλληλα έδινε μάχη για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Ωστόσο, το θαύμα έγινε, καθώς ο Λουτσιάνο Γκαλέτι σκόραρε στο 111', δίνοντας το τρόπαιο με 3-2 στην ομάδα του.
Ο Νταβίντ Βίγια που τότε αγωνιζόταν μαζί με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, θυμήθηκε μια αστεία ιστορία αναφορικά με το συγκεκριμένο γκολ. Ο Ισπανός βετεράνος (που επίσης είχε σκοράρει στο ματς), μίλησε στο podcast «Resonancia de Corazón» και προσέφερε γέλιο, αφού αποκάλυψε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του νόμιζαν ότι ο Γκαλέτι είχε πετύχει το «χρυσό γκολ» με το οποίο αυτόματα θα τελείωνε το ματς.
«Όταν ο Γκαλέτι σκόραρε, νομίζαμε ότι ήταν ένα χρυσό γκολ. Ήμασταν εκεί έξω πανηγυρίζοντας και ο διαιτητής μας είπε: «Πρέπει να παίξουμε τρία λεπτά ακόμα». Και είπα: ''Τι; Δεν ήταν χρυσό γκολ;'' Και είπε: ''Όχι, πρέπει να παίξουμε''».
🗣️ David Villa, exjugador del Real Zaragoza: "Cuando Galletti le marca al Real Madrid de los 'Galácticos', creíamos que era gol de oro. Lo estábamos celebrando fuera y el árbitro nos dijo: hay que jugar unos minutos más"— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 6, 2026
