Ο Γκάρεθ Μπέιλ σχολίασε τις εντυπώσεις που του άφησε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρώτη θητεία του Ζινεντίν Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε συνδυαστεί με τρία συνεχόμενα Champions League, με τον Γκάρεθ Μπέιλ ωστόσο να μην έχει την καλύτερη σχέση με τον Γάλλο τεχνικό... Τώρα, χρόνια αφότου έχει κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Ουαλός κλήθηκε να σχολιάσει τη συνεργασία του με τον Ζιζού μιλώντας στο podcast Stick to Football με τους Ίαν Ράιτ, Γκάρι Νέβιλ και Πολ Σκόουλς.

Όπως είπε, «είχε παίξει στην Ιταλία και αντιλαμβανόταν τη σημασία του παράγοντα άμυνα. Αλλά δεν έκανε πολλά... Ήξερες πως αν έπαιζες με την Μπαρτσελόνα ή την Μπάγερν Μονάχου, θα έκανες λίγη τακτική, τα υπόλοιπα ήταν ελάχιστα, μια κανονική προπόνηση, παιχνίδια κατοχής, μικρά τέρματα, τελειώματα και αυτό ήταν. Στα μεγάλα ματς θα έκανες 15 λεπτά αμυντική τακτική αντί για επίθεση και τέλος. Θα συμμετείχε στις προπονήσεις, ειδικά όταν ήταν βοηθός του Αντσελότι και τα πόδια του ήταν σαν... μακαρόνια ή ζελέ, είχε αυτό το άγγιγμα».