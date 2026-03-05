Μπέιλ για Ζιντάν: «Δεν έκανε πολλά σαν προπονητής»

Μπέιλ για Ζιντάν: «Δεν έκανε πολλά σαν προπονητής»

Γιάννης Πολιάς
bale zidane

bet365

Ο Γκάρεθ Μπέιλ σχολίασε τις εντυπώσεις που του άφησε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρώτη θητεία του Ζινεντίν Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε συνδυαστεί με τρία συνεχόμενα Champions League, με τον Γκάρεθ Μπέιλ ωστόσο να μην έχει την καλύτερη σχέση με τον Γάλλο τεχνικό... Τώρα, χρόνια αφότου έχει κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Ουαλός κλήθηκε να σχολιάσει τη συνεργασία του με τον Ζιζού μιλώντας στο podcast Stick to Football με τους Ίαν Ράιτ, Γκάρι Νέβιλ και Πολ Σκόουλς.

Όπως είπε, «είχε παίξει στην Ιταλία και αντιλαμβανόταν τη σημασία του παράγοντα άμυνα. Αλλά δεν έκανε πολλά... Ήξερες πως αν έπαιζες με την Μπαρτσελόνα ή την Μπάγερν Μονάχου, θα έκανες λίγη τακτική, τα υπόλοιπα ήταν ελάχιστα, μια κανονική προπόνηση, παιχνίδια κατοχής, μικρά τέρματα, τελειώματα και αυτό ήταν. Στα μεγάλα ματς θα έκανες 15 λεπτά αμυντική τακτική αντί για επίθεση και τέλος. Θα συμμετείχε στις προπονήσεις, ειδικά όταν ήταν βοηθός του Αντσελότι και τα πόδια του ήταν σαν... μακαρόνια ή ζελέ, είχε αυτό το άγγιγμα».

@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα