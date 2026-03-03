Ο Φράνκο Μασταντουόνο αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του Ρεάλ Μαδρίτης - Χετάφε, καθώς φέρεται να είπε κάτι στον διαιτητή της συνάντησης.

Άκρως επεισοδιακό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Χετάφε, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 26η αγωνιστική της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να φύγουν με ένα ιστορικό διπλό (0-1) από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το πρώτο μετά το 2008 και έπειτα από 16 διαδοχικές ήττες στο «σπίτι» της ομάδας του Φλορεντίνο Πέρεθ. Ωστόσο, πριν το τελικό σφύριγμα, δεν έλειψαν οι εντάσεις.

Συγκεκριμένα, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φράνκο Μασταντουόνο, καθώς, όπως και ο ίδιος υπέδειξε με νοήματα, κάτι του... έψαλλε ο παίκτης της Ρεάλ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα κατέγραψε στο φύλλο αγώνα, ο Αργεντίνος άσος φέρεται να του είπε «Είναι ντροπή, τι γαμ.... ντροπή!», αναφερόμενος προφανώς στην απόδοση και τις αποφάσεις του ρέφερι. Πλέον, αναμένεται να δούμε αν το αρμόδιο όργανο της La Liga θα τιμωρήσει περαιτέρω τον 18χρονο.