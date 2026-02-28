Αντιδράσεις προκάλεσε μια άσεμνη χειρονομία που φαίνεται να έκανε ο Λαπόρτα στο «Καμπ Νόου» στο ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-1 της Βιγιαρεάλ και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga, αλλά ο Ζοάν Λαπόρτα ήταν αυτός έκλεψε τις εντυπώσεις... αρνητικά.

Ο εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, βρέθηκε στο «Καμπ Νόου» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και κατά τη διάρκεια του αγώνα φάνηκε να κάνει μια άσεμνη χειρονομία με τα χέρια του την ώρα που ακουγόντουσαν συνθήματα στα καταλανικά κατά της Ρεάλ Μαδρίτης από οπαδούς.

Ο ισχυρός άνδρας δεν βρισκόταν στα επίσημα, εκεί όπου ήταν ο υπηρεσιακός πρόεδρος Γιούστε, αλλά σε μια διαφορετική θέση στις κερκίδες. Όπως και να΄χει το αθλητικό μέσο Esport3 απαθανάτισε τον Λαπότρα σε αυτή την χειρονομία που γρήγορα έγινε viral στα social media και συζητήθηκε έντονα σε μια περίοδο που ο καταλανικός σύλλογος βρίσκεται και σε προεκλογική περίοδο.