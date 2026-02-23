Σοβαρή αναταραχή έχει προκαλέσει στην Μπαρτσελόνα η καταγγελία κατά του Λαπόρτα, με βαριές κατηγορίες για οικονομικά εγκλήματα, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τον σύλλογο, εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος διανύει προεκλογική φάση ενόψει των αρχαιρεσιών του επόμενου μήνα.

Η υπόθεση πυροδοτήθηκε από καταγγελία μέλους του συλλόγου κατά του πρώην προέδρου και εκ νέου υποψηφίου Τζουάν Λαπόρτα, με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, είσπραξη αθέμιτων προμηθειών, φοροδιαφυγή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της El Periódico, η καταγγελία κατατέθηκε ηλεκτρονικά το βράδυ της Παρασκευής στο αρμόδιο τμήμα του Κεντρικού Πρωτοδικείου της Μαδρίτης και συνοδεύεται από 38 έγγραφα που φέρονται να τεκμηριώνουν τις καταγγελλόμενες πράξεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη χορηγική συμφωνία μεγάλης αθλητικής εταιρείας και την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στην καταγγελία κατονομάζονται, πέραν του Λαπόρτα, στελέχη της διοίκησης και συνεργάτες του, καθώς και ο αδελφός του, Χαβιέ Λαπόρτα.

Το έγγραφο κάνει λόγο για δίκτυο εταιρειών με έδρα την Ισπανία, την Κύπρο, το Ντουμπάι, την Κροατία και την Εσθονία, το οποίο περιγράφεται ως μηχανισμός «είσπραξης αθέμιτων προμηθειών» μέσω «αδιαφανών δικαιοδοσιών», με τα ποσά να επανεισάγονται και να «νομιμοποιούνται» μέσω φαινομενικά νόμιμων δραστηριοτήτων.

Οι βασικές πράξεις που τίθενται υπό αμφισβήτηση είναι:

Η πώληση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου, με όρους που χαρακτηρίζονται επιζήμιοι.

Η ανάθεση του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου του Camp Nou στη New Era Visionary Group χωρίς διαγωνισμό

Η αγορά VIP θέσεων από την ίδια εταιρεία.

Η σύμβαση για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Η φερόμενη καταβολή προμήθειας για μεσολάβηση στην ανανέωση της συμφωνίας με τη Nike.

Μεταξύ των αιτημάτων προς τη Δικαιοσύνη περιλαμβάνεται η διενέργεια τραπεζικής ιχνηλάτησης για μεταφορά 28 εκατ. ευρώ από λογαριασμό της New Era Visionary Group στο Ντουμπάι προς την Μπαρτσελόνα, καθώς και για επιπλέον ποσά 20–30 εκατ. ευρώ που φέρονται να εισφέρθηκαν από εταιρεία με την επωνυμία Vestigia Holding.

Η απάντηση της Μπαρτσελόνα

Η αντίδραση του συλλόγου ήταν άμεση. Με επίσημη ανακοίνωση, η Μπαρτσελόνα έκανε λόγο για «εντελώς ψευδείς και αβάσιμους ισχυρισμούς», υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερωθεί ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου για τη σχετική «τεκμηρίωση», την οποία χαρακτήρισε «αποκομμένη από την πραγματικότητα» και πιθανόν βασισμένη σε πλαστά ή σοβαρά παραποιημένα έγγραφα.

Όπως επισημαίνεται, ο σύλλογος προχώρησε σε εσωτερικό και εξωτερικό προκαταρκτικό έλεγχο και ενημέρωσε εγκαίρως τους δημοσιογράφους που ζήτησαν διασταύρωση ότι οι πληροφορίες ήταν «απολύτως ψευδείς». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι και άλλα μέσα ενημέρωσης στα οποία προσφέρθηκε η ίδια πληροφορία δεν την δημοσίευσαν, διαπιστώνοντας ενδείξεις αναλήθειας.

Η διοίκηση δηλώνει ότι δεν έχει επίσημη γνώση του πλήρους περιεχομένου της καταγγελίας που κατατέθηκε, ωστόσο θεωρεί ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ταυτίζονται με εκείνα που είχε ήδη διαψεύσει. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των στοιχείων της καταγγελίας, η Μπαρτσελόνα προαναγγέλλει:

Νομικές ενέργειες για ψευδή καταγγελία, πλαστογραφία και συκοφαντία.

Παραπομπή των εμπλεκομένων στην Πειθαρχική Επιτροπή του συλλόγου με αίτημα για αυστηρές κυρώσεις.

Εξέταση προσφυγής κατά του μέσου που δημοσίευσε την υπόθεση.

Δυναμική αντίδραση απέναντι σε οποιονδήποτε αναπαράγει ως αληθείς τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Τέλος, ο σύλλογος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη χρονική συγκυρία της υπόθεσης, υπονοώντας ότι η δημοσιοποίηση εν μέσω εκλογικής διαδικασίας ενδέχεται να αποσκοπεί στην επηρεάση του εκλογικού σώματος, και δηλώνει ότι θα θέσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη διάθεση της Εκλογικής Επιτροπής.