Μπέλιγχαμ: Απολογήθηκε στο κοινό του Μπερναμπέου
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ απέναντι στην Οβιέδο, στη νίκη της ομάδας του με 2-0. Ο Άγγλος διεθνής απολογήθηκε στο κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης, αμέσως μετά το τέρμα που σημείωσε.
Ο 22χρονος παίκτης των Μαδριλένων πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, απέφυγε με ωραία ατομική ενέργεια δύο αντιπάλους και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης.
Αμέσως μετά το γκολ σήκωσε τα χέρια του προς τις εξέδρες, απολογούμενος προς τους φιλάθλους της ομάδας για τη δεύτερη διαδοχική απογοητευτική σεζόν των Λος Μπλάνκος. Οι υποστηρικτές της Βασίλισσας αποδοκίμαζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παίκτες της ομάδας στο χθεσινό ματς. Στο επίκεντρο των αποδοκιμασιών βρέθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ.
Υπενθυμίζουμε πως πέρα από την αγωνιστική κρίση, η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης μυρίζει... μπαρούτι τις τελευταίες εβδομάδες. Τα σοβαρά περιστατικά μεταξύ παικτών και η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ ήρθαν να προστεθούν σε άλλη μια χρονιά χωρίς τίτλο για τον σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας.
🚨🙌🏼 Jude Bellingham, apologizing to Real Madrid fans after scoring. pic.twitter.com/TsvRN4iG6i— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026
