Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα έπιασε τη... σφουγγαρίστρα και καθάριζε τις εξέδρες του «Καμπ Νόου»
Σήκωσε μανίκια ο Τζοάν Λαπόρτα κι έπιασε δουλειά στο γήπεδο! Μετά το φινάλε του αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Λεβάντε που έστειλε ξανά τους Μπλαουγκράνα στην κορυφή της La Liga, ο υποψήφιος πρόεδρος του συλλόγου βρέθηκε σε μεγάλα κέφια.
Συγκεκριμένα ένας δημοσιογράφος της Μπαρτσελόνα τον κατέγραψε με μια σφουγγαρίστρα στα χέρια να σφουγγαρίζει στο γήπεδο, προκαλώντας γέλιο στην ομήγυρή του.
Το σχετικό βίντεο δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media και να παρουσιάσει από ένα διαφορετικό πρίσμα τον διοικητικό ηγέτη των Μπλαουγκράνα, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από τον προεδρικό θώκο ενόψει των νέων εκλογών.
Ο Λαπόρτα πάντως θα είναι ξανά υποψήφιος με στόχο να εκλεχθεί για δεύτερη σερί θητεία ως πρόεδρος της Μπαρτσελόνα μετά το 2021, ενώ είχε διατελέσει ξανά επικεφαλής του συλλόγου την επταετία 2003-2010.
🚨🎥 | Laporta cleaning the Spotify Camp Nou turnstiles. [@Alfremartinezz] #fcblive 😂pic.twitter.com/A1kvhqSYNA— BarçaTimes (@BarcaTimes) February 22, 2026
