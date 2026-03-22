Champions League: Έκλεισε το πρώτο εισιτήριο για του χρόνου
Τι κι αν δεν έχουν αρχίσει καν ακόμα τα ματς των προημιτελικών του Champions League; Ήδη μάθαμε την πρώτη ομάδα της league phase για τη σεζόν 2026/27, με την Μπαρτσελόνα να εξασφαλίζει την παρουσία της στην τετράδα της βαθμολογίας της La Liga την Κυριακή (22/3)!
Οι Μπλαουγκράνα πάνε φουλ για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και παράλληλα ονειρεύονται και την κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά, αντιμετωπίζοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης στους «8», όμως ό,τι και να γίνει, σφράγισε το ότι θα βρεθούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και του χρόνου.
Τώρα, μένουν ακόμα... 35 ομάδες για να ολοκληρωθεί το παζλ της league phase για την επόμενη σεζόν, με το Football Rankings να προβλέπει ότι μεταξύ τους θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ο Ολυμπιακός.
🚨 🇪🇸 Barcelona are the first club that QUALIFIED for the league stage of the 2026/27 Champions League!— Football Rankings (@FootRankings) March 22, 2026
✅ 🇪🇸 Barcelona mathematically secured the Top 4 spot in La Liga, which guarantees the league stage!
🔜 35/36 clubs yet to be confirmed. pic.twitter.com/RKiUv00HnM
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.