Η πρώτη από τις 36 ομάδες που θα παίξουν του χρόνου στο Champions League εξασφάλισε από τώρα το εισιτήριό της.

Τι κι αν δεν έχουν αρχίσει καν ακόμα τα ματς των προημιτελικών του Champions League; Ήδη μάθαμε την πρώτη ομάδα της league phase για τη σεζόν 2026/27, με την Μπαρτσελόνα να εξασφαλίζει την παρουσία της στην τετράδα της βαθμολογίας της La Liga την Κυριακή (22/3)!



Οι Μπλαουγκράνα πάνε φουλ για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και παράλληλα ονειρεύονται και την κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά, αντιμετωπίζοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης στους «8», όμως ό,τι και να γίνει, σφράγισε το ότι θα βρεθούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και του χρόνου.



Τώρα, μένουν ακόμα... 35 ομάδες για να ολοκληρωθεί το παζλ της league phase για την επόμενη σεζόν, με το Football Rankings να προβλέπει ότι μεταξύ τους θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ο Ολυμπιακός.