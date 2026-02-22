Η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να λυγίσει τη Λεβάντε, επικράτησε 3-0 και άνοιξε το δώρο της Ρεάλ Μαδρίτης για να επιστρέψει άμεσα στην κορυφή της La Liga.

Τα γκέμια της La Liga ανήκουν και πάλι στη Μπαρτσελόνα! Μια εβδομάδα μετά την πτώση τους από την κορυφή, οι Μπλαουγκράνα είδαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να τους προσφέρει ξανά απλόχερα την πρωτιά και δεν άφησαν την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Χτίζοντας τα θεμέλια νίκης από το πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Φλικ υπερκέρασαν το εμπόδιο της Λεβάντε με σβηστές μηχανές και με το τελικό 3-0 προσπέρασαν στο +1 τη Ρεάλ.

Μπερνάλ και Ντε Γιονγκ κλείδωσαν τη νίκη

Αφού η Λεβάντε δεν κατάφερε να αιφνιδιάσει τη Μπαρτσελόνα στα πρώτα δευτερόλεπτα με σουτ του Ρομέρο από θέση βολής πάνω στον Ζοάν Γκαρθία, οι Μπλαουγκράνα πήραν το προβάδισμα στιγμές αργότερα. Στο 4΄συγκεκριμένα ο Έρικ Γκαρθία έκανε τη μπαλιά στην περιοχή και ο Μπερνάλ με προβολή από κοντά έγραψε το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα η Μπαρτσελόνα άγγιξε το 2-0 σε τεράστια διπλή ευκαιρία, όμως σε πρώτο χρόνο ο Ράιαν νίκησε τον Ραφίνια στο τετ-α-τετ και στην επαναφορά ο Λεβαντόφσκι δεν βρήκε εστία από θέση βολής.

Η Λεβάντε προσπάθησε να αντιδράσει θα μπορούσε να είχε βρει την ισοφάριση σε δυο ξεχωριστές περιπτώσεις, όμως στο 15΄ο Ζοάν Γκαρθία νίκησε τον Ρομέρο στο τετ-α-τετ και δυο λεπτά αργότερα ο Άλβαρες αστόχησε όταν βρέθηκε απέναντι από τον Ισπανό γκολκίπερ. Κι αφού οι φιλοξενούμενοι δεν πέτυχαν το 1-1, η Μπαρτσελόνα τους τιμώρησε. Στο 27΄ο Κανσέλο έριξε προειδοποιητική βολή σημαδεύοντας το κάθετο δοκάρι με σέντρα-σουτ και πέντε λεπτά αργότερα με τρομερή μπαλιά στην καρδιά της άμυνας έδωσε έτοιμο γκολ στον Ντε Γιόνγκ που σκόραρε από κοντά για το 2-0.

Ο Φερμίν Λόπεθ πρόσθεσε την τελική σφραγίδα

Οι γηπεδούχοι έκαναν διαχείριση δυνάμεων και αποτελέσματος μετά την ανάπαυλα, είχαν τις στιγμές τους να πετύχουν κι ένα τρίτο γκολ με τους Ραφίνια, Φερμίν Λόπεθ, με τον τελευταίο τελικά να βρίσκει δίχτυα με πολύ όμορφο μακρινό σουτ στο 81΄που χτύπησε πρώτα στο δοκάρι και κατέληξε στο βάθος της εστίας. Κι αφού ο Ράιαν με σούπερ διπλή επέμβαση αρνήθηκε το 4-0 στο 89΄σε προσπάθειες των Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ (ξανά), το 3-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Ζεράρ Μαρτίν (88΄Αραούχο), Κανσέλο, Μπερνάλ (66΄Πέδρι), Ντε Γιόνγκ, Ντάνι Όλμο (66΄Φερμίν Λόπεθ), Ραφίνια, Γιαμάλ (88΄Μπάρτζι), Λεβαντόφσκι (66΄Φεράν Τόρες)

Λεβάντε (Λουίς Κάστρο): Ράιαν, Τογιάν (89΄Πέρεθ), Ντέλα, Ματούρο, Σάντσεθ, Ρέι, Ολασαγκάστι, Γκαρθία (46΄Κορτές), Τουντέ (70΄Αμπέντ), Άλβαρεθ (84΄Λοσάδα), Ρομέρο (70΄Έτα Εγιόνγκ)

