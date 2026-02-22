Ο Χάρι Κέιν απέρριψε τα σενάρια του υποψηφίου προέδρου της Μπαρτσελόνα, Χαβιέρ Βιλαχοάνα, που ισχυρίστηκε πως έχει ξεκινήσει ήδη επαφές για την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε χθες (21/02) στην έδρα της την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής της Bundesliga και επικράτησε με 3-2, με πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα να αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά ο Χάρι Κέιν, που πέτυχε τα δύο από τα τρία τέρματα των Βαυαρών, φτάνοντας αισίως τα 28 γκολ στο πρωτάθλημα για φέτος.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Άγγλος επιθετικός ρωτήθηκε από το Sky Sport Germany για τα λόγια του Χαβιέρ Βιλαχοάνα, υποψηφίου για την προεδρία της Μπαρτσελόνα, ο οποίος την Παρασκευή (20/02) ισχυρίστηκε ότι «υπάρχουν ήδη επαφές με τον Χάρι Κέιν».

«Δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά με αυτό. Δεν γνωρίζω κάτι. Ο πατέρας μου και ο αδερφός μου τα χειρίζονται όλα, αλλά δεν μου έχουν πει τίποτα. Όπως έχω ήδη πει, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ στην Μπάγερν. Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και στον χρόνο μου στην Μπάγερν. Το εκλαμβάνω όμως ως κομπλιμέντο (την επιθυμία του Βιλαχοάνα)», απάντησε ο Κέιν.

Θυμίζουμε ότι ο Βιλαχοάνα δήλωσε πως αν καταφέρει να κερδίσει τον Ζοαν Λαπόρτα στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 15 Μαρτίου θα προσπαθήσει για την απόκτηση του 32χρόνου διεθνή, του οποίου το συμβόλαιο με τη Μπάγερν λήγει το καλοκαίρι του 27, ενώ για φέτος υπάρχει ρήτρα ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτό που μας λείπει είναι ένας επιθετικός. Υπάρχει ένας, για την ακρίβεια, έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες επαφές και νομίζω είναι ένας παίκτης που θα ταίριαζε, ανάλογα και με την κατάσταση του συμβολαίου του. Είναι ο Χάρι Κέιν, ένας σέντερ φορ που θα κούμπωνε τέλεια στο στιλ παιχνιδιού μας. Ξέρω επίσης ότι του αρέσει η Μπαρτσελόνα, σε λίγους παίκτες δεν αρέσει. Οπότε είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, προφανώς».