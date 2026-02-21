Αν και το έκανε... θρίλερ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Μπάγερν τελικά λύγισε με 3-2 την Άιντραχτ και συνεχίζει να καλπάζει προς τον τίτλο. Νίκη στο 90΄+3΄για την Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Βόλφσμπουργκ.

Τις προάλλες ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του, αλλά αμέσως απέδειξε πως δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει. Με ακόμα πιο «ντοπιέτα» ο Άγγλος οδήγησε τη Μπάγερν στη νίκη με 3-2 επί της Άιντραχτ, παρά την... αντεπίθεση των Αετών στο φινάλε, και την εκτόξευσε στο +9 από τη Ντόρτμουντ με ματς περισσότερο. Οι Βαυαροί μέσα σε τέσσερα λεπτά κατάφερα, να αποκτήσουν ασφαλές προβάδισμα, όταν αρχικά στο 16΄ο Πάβλοβιτς με όμορφο μακρινό σουτ βρήκε δίχτυα, ενώ στο 20΄ο Στάνισιτς σέρβιρε το 2-0 στον Κέιν.

Στο 61΄οι Αετοί απείλησαν με προσπάθεια του Μπούρκαρντ που σταμάτησε στο δοκάρι, με τη Μπάγερν να απαντάει και να πετυχαίνει και τρίτο γκολ με όμορφο σουτ του Κέιν στη γωνία έξω από την περιοχή. Οι γηπεδούχοι ωστόσο χαλάρωσαν μετά το τρίτο γκολ και λίγο έλειψε να το πληρώσουν. Στο 75΄ο Μπούρκαντ μείωσε σε 3-1 από το σημείο του πέναλτι, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Καλιμουέντο εκμεταλλεύτηκε μια ριψοκίνδυνη πάσα στην περιοχή των Βαυαρών και σκόραρε με τον Νόιερ απών από το τέρμα του.

Η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη βύθισε τη Βόλφσμπουργκ

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αρχικό σχήμα, η Άουγκσμπουργκ λύγισε με γκολ στο 90΄+3΄τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη και την βύθισε κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Οι Λύκοι προηγήθηκαν με τον Γκέρχαρτ στο 41΄, προτού ο Ριμπίερο φέρει το ματς στα ίσα στο 59΄. Η ομάδα του Κουλιεράκη (ο οποίος έμεινε στον πάγκο) ανάκτησε το προβάδισμα με τον Σιογκάι στο 70΄, όμως οι Βαυαροί γύρισαν το ματς στο τελευταίο σπριντ του αγώνα. Αρχικά ο Γκρέγκοριτς με πέναλτι ισοφάρισε ξανά και στο 90΄+3΄ο Ρεχμπετσάι ολοκλήρωσε την ανατροπή για να ανεβάσει την ομάδα του στην 10η θέση.

Κολωνία - Χόφενχαϊμ 2-2

Τα Κριάρια της Κολωνίας κουτούλησαν τη Χόφενχαϊμ και της έκοψαν ξανά τη φορά με το τελικό 2-2. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 15΄με τον Άκε, όμως η Χόφενχαϊμ έφερε τούμπα το ματς με υπογραφές των Καμπάκ (45΄) και Κράμαριτς (60΄) για την ανατροπή. Το γκολ του Ελ Μαλά στο 63΄ωστόσο διαμόρφωσε την ισορροπία που έμεινε μέχρι τέλους και θέτει σε κίνδυνο την θέση των φιλοξενούμενων στην πρώτη τριάδα της Bundesliga.