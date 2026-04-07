Ο Λίνεκερ στο πλευρό του Φερνάντες: «Ποιος δεν θα ήθελε να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Γκάρι Λίνεκερ τάχθηκε στο πλευρό του Έντσο Φερνάντες, μετά το «κόψιμο» του Αργεντίνου μέσου από την αποστολή της Τσέλσι.

Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Γκάρι Λίνεκερ, υποστήριξε δημόσια τον Έντσο Φερνάντες σε αυτή την άτυπη «διαμάχη» που είχε με τον προπονητή της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ, τονίζοντας πως ο Αργεντίνος δεν άξιζε να τιμωρηθεί από τον Άγγλο τεχνικό, επειδή υπαινίχθηκε ότι θα σκεφτόταν μία μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Το θεώρησα λίγο περίεργο (ο Ροσένιορ να αφήνει εκτός αποστολής τον Φερνάντες)», σημείωσε η άλλοτε αιχμή του δόρατος των Καταλανών στο podcast «The Rest Is Football».

«Δεν νομίζω ότι είπε κάτι ιδιαίτερα κακό ή επιζήμιο για την Τσέλσι. Ουσιαστικά είπε απλώς ότι θα ήθελε να ζήσει στη Μαδρίτη. Ο Κουκουρέγια είπε κάτι παρόμοιο για τη Βαρκελώνη και δεν τιμωρήθηκε καθόλου», πρόσθεσε ο Λίνεκερ.

Gary Lineker talking about Liam Rosenior sanctioning Enzo Fernandez. pic.twitter.com/WU7mBnT1KR — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) April 7, 2026

Εν συνεχεία ο πρώην Άγγλος διεθνής, δήλωσε πως θεωρεί «λογική» τη δήλωση του μέσου της Τσέλσι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Ποιος δεν θα ήθελε να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

«Ποιος δεν θα ήθελε να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης; Δεν καταλαβαίνω την απαγόρευση. Επιβάλε του πρόστιμο αν θέλεις να τον τιμωρήσεις και να το κρατήσεις εντός ομάδας, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς σε βοηθάει μια απαγόρευση. Προφανώς δεν έκανε καμία διαφορά εναντίον της Πορτ Βέιλ, αλλά μου φάνηκε λίγο περίεργο»