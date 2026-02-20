Ο Χαβιέρ Βιλαχοάνα δήλωσε πως εάν εκλεγεί πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, στοχεύει στο να αποκτήσει τον Χάρι Κέιν.

Οι εκλογές της Μπαρτσελόνα πλησιάζουν, καθώς θα διεξαχθούν στις 15 Μαρτίου, με τους υποψηφίους προέδρους να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία και να αποκαλύπτουν τα πλάνα τους για περίπτωση που νικήσουν τον Ζοάν Λαπόρτα.

Ένας εξ αυτών, είναι ο Χαβιέρ Βιλαχοάνα, που δήλωσε στο ESPN ότι ο στόχος του είναι να φέρει στο Καμπ Νου τον Χάρι Κέιν! Ο Άγγλος φορ έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τους Καταλανούς, καθώς το συμβόλαιό του στην Μπάγερν Μονάχου λήγει το καλοκαίρι του 2027 και για φέτος υπάρχει ρήτρα ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ - την ώρα που ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποχωρήσει, εκτός απροόπτου, από τους Μπλαουγκράνα.

Όπως είπε ο υποψήφιος πρόεδρος, «αυτό που μας λείπει είναι ένας επιθετικός.Υπάρχει ένας, για την ακρίβεια, έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες επαφές και νομίζω είναι ένας παίκτης που θα ταίριαζε, ανάλογα και με την κατάσταση του συμβολαίου του. Είναι ο Χάρι Κέιν, ένας σέντερ φορ που θα κούμπωνε τέλεια στο στιλ παιχνιδιού μας. Ξέρω επίσης ότι του αρέσει η Μπαρτσελόνα, σε λίγους παίκτες δεν αρέσει. Οπότε είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, προφανώς».