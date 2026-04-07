Ο Βινίσιους στο πλευρό του Γιαμάλ: «Είναι σημαντικό να μιλήσει ο Λαμίν»

Ο Βινίσιους τάχθηκε στο πλευρό του Λαμίν Γιαμάλ, τονίζοντας πως είναι σημαντικό που ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα μίλησε δημόσια κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Ο Βινίσιους, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπάγερν Μονάχου για το Champions League, επαίνεσε τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, για τη δημόσια καταδίκη των αντιμουσουλμανικών συνθημάτων που ακούστηκαν στο πρόσφατο αγώνα της Ισπανίας με την Αίγυπτο, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι το να παραμένουν οι ποδοσφαιριστές ενωμένοι στον αγώνα κατά των διακρίσεων.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει συχνά δεχτεί ρατσιστικά σχόλια και είναι ένθερμος υποστηρικτής της καταπολέμησης του ρατσισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «είναι πάντα περίπλοκο» να μιλάει κανείς για το θέμα, αλλά «αυτά τα πράγματα συμβαίνουν συχνά».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι σημαντικό ο Λαμίν να μιλάει γι' αυτό. Θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλους. Είμαστε διάσημοι, έχουμε χρήματα, μπορούμε να εξισορροπήσουμε αυτά τα πράγματα καλύτερα, αλλά οι φτωχοί άνθρωποι και οι μαύροι που είναι παντού, σίγουρα αγωνίζονται περισσότερο από εμάς. Επομένως, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, αυτοί που έχουν πιο δυνατή φωνή, οι παίκτες».

Θυμίζουμε πως σε έναν αγώνα του Champions League τον περασμένο Φλεβάρη στη Λισαβόνα, ο Βινίσιους κατηγόρησε τον παίκτη της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ότι τον αποκάλεσε μαϊμού, αφότου ο εξτρέμ των «μερένχες» πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας, όταν σκόραρε το νικητήριο γκολ του παιχνιδιού.

«Δεν λέω ότι η Ισπανία, η Γερμανία ή η Πορτογαλία είναι ρατσιστικές χώρες, αλλά υπάρχουν ρατσιστές σε αυτές τις χώρες, και στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες επίσης. Αλλά αν συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί, νομίζω ότι οι μελλοντικοί παίκτες και οι άνθρωποι γενικότερα δεν θα χρειαστεί να περάσουν ξανά αυτά που περνάμε εμείς».