Δημοσίευμα από την Αργεντινή μετέδωσε η Mundo Deportivo, αναφορικά με τον Χούλιαν Άλβαρες και την πιθανή μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Η σύνδεση του Χούλιαν Άλβαρες με την Μπαρτσελόνα δεν αποτελεί μια τωρινή είδηση, καθώς ο Αργεντίνος στράικερ έχει «παίξει» στο ρεπορτάζ των Καταλανών πριν καν μετακομίσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, το καλοκαίρι του 2024.

Στα 26 του χρόνια ο άλλοτε στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας εκ των κορυφαίων στην θέση του, με τον -υποψήφιο πλέον πρόεδρο- Τζοάν Λαπόρτα να ονειρεύεται την έλευσή του στο νέο «Καμπ Νόου», το προσεχές διάστημα. Μάλιστα, στην Αργεντινή θεωρούν δεδομένη τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio La Red, το οποίο επικαλέστηκε η Mundo Deportivo, ο Άλβαρες έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει σε έναν σύλλογο που θα μπορεί να γίνει πρωταθλητής.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο δημοσιογράφος Ούγκο Μπαλασσόνε, που δήλωσε με βεβαιότητα πως ο Αργεντίνος επιθετικός θα υπογράψει στην Μπάρτσα, μετά το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Οι πληροφορίες μου είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες θα παίξει για την Μπαρτσελόνα. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Άρσεναλ. Η θητεία του στην Ατλέτικο Μαδρίτης τελείωσε. Δεν ήταν μια καλή σεζόν για αυτόν, παρά το γεγονός ότι σημείωσε κάποια γκολ. Πιστεύει ότι η καριέρα του χρειάζεται μια ομάδα που μπορεί να του δώσει έναν τίτλο.

Το κίνητρο για τον Χούλιαν είναι να πάει σε μια ομάδα που μπορεί να γίνει πρωταθλητής. Είναι αλήθεια ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να κερδίσει το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά δεν ήταν το βήμα που περίμενε. Μπορώ να το επιβεβαιώσω, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξει για μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μπορείτε να φανταστείτε τον Γιαμάλ και τον Χουλιάν στην επίθεση;»