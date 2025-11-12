Την περίπτωση του Χάρι Κέιν... λιγουρεύεται η Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι, θέλοντας να πατήσει πάνω στην ελκυστική του ρήτρα και να χρίσει τον Άγγλο σέντερ φορ διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Μπορεί στο όνειρο του Λιονέλ Μέσι ο Τζοάν Λαπόρτα να έβαλε τέλος με συνοπτικές διαδικασίες, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν άλλα μεταγραφικά όνειρα για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, παρά την όχι και... άνετη οικονομική της κατάσταση. Ένα από αυτά ακούει και στο όνομα του Χάρι Κέιν.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με χατ τρικ έκρινε το «διπλό» των Μπλαουγκράνα κόντρα στη Θέλτα προ ημερών, αλλά το καλοκαίρι, όταν και το συμβόλαιό του λήγει, θα είναι 37 ετών και το μέλλον του παραμένει αβέβαιο. Όπως μετέδωσε ο Guardian, η Μπάρτσα είναι πολύ ανοιχτή στο ενδεχόμενο να αφήσει τον Πολωνό στράικερ να αποχωρήσει ως ελεύθερος, αφού θεωρεί τον Κέιν τον ιδανικό, νεότερο αντικαταστάτη του. Στα 32 του, ο Άγγλος σέντερ φορ παραμένει ένας από τους καλύτερους του πλανήτη.

Είναι σαφές πως τον... λιγουρεύονται στη Βαρκελώνη και σε αυτό παίζει ρόλο και η ρήτρα του. Το συμβόλαιο του Κέιν με την Μπάγερν λήγει το 2027 και για το καλοκαίρι του 2026 υπάρχει ρήτρα ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ. Όποια ομάδα συμφωνήσει μαζί του και την καταβάλει, μπορεί να τον κάνει δικό της.

Ο Κέιν δήλωσε πριν λίγο καιρό πως θα ήθελε να μείνει στη Βαυαρία και μετά το πέρας του συμβολαίου του, ωστόσο αν μπει στη συζήτηση ακόμα ένας ελίτ σύλλογος όπως η Μπάρτσα, ίσως τον βάλει σε σκέψεις. Καταλανικά δημοσιεύματα τον θέλουν ήδη να... καλοβλέπει τη συγκεκριμένη προοπτική. Τη φετινή σεζόν, ο Άγγλος μετράει 23 γκολ και 3 ασίστ σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.