Ο Χάνσι Φλικ για δεύτερο σερί παιχνίδι σχολίασε με αρνητικό τρόπο την διαιτησία κατά της Μπαρτσελόνα, παραδεχόμενος πάντως πως η ομάδα του δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Δεύτερη σερί ήττα μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες υπέστη το βράδυ της Δευτέρας (16/2) η Μπαρτσελόνα. Μετά την «τεσσάρα» από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι, οι Καταλανοί ηττήθηκαν και στο τοπικό ντέρμπι με 2-1 από την Τζιρόνα και πλέον βλέπουν την... πλάτη της Ρεάλ Μαδρίτης, στη μάχη για τον φετινό τίτλο της La Liga (60-58 οι βαθμοί).

Για ακόμη μια φορά η ομάδα του Χάνσι Φλικ πραγματοποίησε κακή εμφάνιση, με την απουσία του Πέδρι αλλά και την έλλειψη πίεσης ψηλά (κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας) να είναι εμφανή στοιχεία.

Ο Γερμανός τεχνικός πάντως δεν δίστασε να τα ξανά βάλει με την διαιτησία. Σε σχετική ερώτηση για το δεύτερο γκολ της Τζιρόνα, στο οποίο φαίνεται να υπάρχει επιθετικό φάουλ, ο Φλικ, παραδεχόμενος και το γεγονός πως η ομάδα του δεν είναι καλή αυτό το διάστημα, ανέφερε χαρακτηριστικά «Παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν κακοί αμυντικά», παραδέχτηκε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο (σσ οι διαιτητές) με εμάς, οπότε ίσως δεν είναι καλό επίπεδο».