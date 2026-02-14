Η Σεβίλλη σχολίασε με καυστικό τρόπο την αποβολή του Ματίας Αλμέιδα στο ματς με την Αλαβές, τονίζοντας πως ο διαιτητής δεν πήρε... κάρτα για του Αγίου Βαλεντίνου.

Εκτός εαυτού βγήκε ο Ματίας Αλμέιδα στις καθυστερήσεις του αγώνα της Σεβίλλης απέναντι στην Αλαβές, όταν ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Το έντονο τετ-α-τετ μεταξύ των δυο οδήγησε στην αποβολή του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο οποίος ύστερα ζήτησε τα ρέστα από τον ρέφερι για την απόφασή του, προτού τελικά πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Με τη σειρά της η Σεβίλλη σχολίασε με καυστικό τρόπο τη στιγμή της αποβολής του Αργεντινού προπονητή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στα social media, βάζοντας στην... εξίσωση και την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

«Ο διαιτητής, που προφανώς δεν πήρε καμία κάρτα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αποφασίζει να βγάλει τη δική του κόκκινη κάρτα και να αποβάλει τον Αλμέιδα» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Ανδαλουσιανοί στα social media. Για την ιστορία ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, με τη Σεβίλλη να ανεβαίνει στη 12η θέση και να απομακρύνεται στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.