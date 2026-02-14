Σεβίλλη και Αλαβές έμειναν στο 1-1, με τον Ματίας Αλμέιδα να αποβάλλεται στα τελευταία λεπτά και να γίνεται έξαλλος με τον διαιτητή.

Παίζοντας με δέκα από πολύ νωρίς, η Σεβίλλη έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές εντός έδρας για την 24η αγωνιστική της La Liga. Στο 85', ο Ματίας Αλμέιδα δέχτηκε κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή και... εξερράγη, φωνάζοντας «γιατί με αποβάλλεις» στον ρέφερι, πριν αποχωρήσει εν μέσω έντασης.

Το ματς ξεκίνησε άσχημα για την ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, καθώς στο 16ο μόλις λεπτό έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σάντσεθ. Παρ' όλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 42', με τον Σόου να σκοράρει μέσα από την περιοχή με σουτ που κόντραρε σε αντίπαλο.

Η απάντηση από πλευράς Βάσκων ήρθε στο 60', με τον Μαρτίνεθ να ισοφαρίζει με κεφαλιά, ενώ πέντε λεπτά αργότερα είχαν και ακυρωθέν γκολ. Το ματς είχε μεγάλη ένταση στο φινάλε αλλά καμία άλλη εναλλαγή στο σκορ, με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε.

Χετάφε – Βιγιαρεάλ 2-1

Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς ήττα, η Βιγιαρεάλ έφυγε άπραγη από τη Μαδρίτη, όπου έχασε 2-1 από τη Χετάφε. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με πέναλτι του Αραμπάρι στο 41ο λεπτό, ενώ στο 52' ο Σατριάνο διπλασίασε τα τέρματά τους. Το Κίτρινο Υποβρύχιο κατάφερε να μειώσει με τον Μικαουτάτζε στο 76', ωστόσο δεν απέφυγε την ήττα, που την άφησε τέταρτη στη βαθμολογία της La Liga. Οι νικητές από την άλλη, είναι δέκατοι, ενώ έχουν συμπληρώσει τέσσερις αγωνιστικές χωρίς ήττα.