Αθλέτικ Μπιλμπάο: Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών από τη FIFA
Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους επιβλήθηκε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο από τη FIFA, ωστόσο στη Χώρα των Βάσκων δεν ανησυχούν. Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ο λόγος για την τιμωρία δεν έχει γίνει γνωστός, όμως οι άνθρωποι του κλαμπ κάνουν λόγο για «τυπικό ζήτημα που δεν θα έχει κάποια συνέπεια. Πρόκειται για μια διαφωνία για τα δικαιώματα ενός παίκτη που θα επιλυθεί τις επόμενες ώρες».
Εάν έμπαινε σε εφαρμογή η τιμωρία, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε θα έμενε χωρίς μεταγραφές το καλοκαίρι του 2026, τον Ιανουάριο του 2027 και το καλοκαίρι του 2027, εντούτοις όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και η Αθλέτικ θα μπορεί να εγγράψει κανονικά καινούργιους ποδοσφαιριστές.
🚨 BREAKING! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) February 12, 2026
FIFA have sanctioned Athletic Club Bilbao, prohibiting them from signing players until January 2028. 🇪🇸 pic.twitter.com/SF4K7wjiqq
