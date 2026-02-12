Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι άνθρωποι της οποίας δεν ανησυχούν.

Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους επιβλήθηκε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο από τη FIFA, ωστόσο στη Χώρα των Βάσκων δεν ανησυχούν. Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ο λόγος για την τιμωρία δεν έχει γίνει γνωστός, όμως οι άνθρωποι του κλαμπ κάνουν λόγο για «τυπικό ζήτημα που δεν θα έχει κάποια συνέπεια. Πρόκειται για μια διαφωνία για τα δικαιώματα ενός παίκτη που θα επιλυθεί τις επόμενες ώρες».

Εάν έμπαινε σε εφαρμογή η τιμωρία, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε θα έμενε χωρίς μεταγραφές το καλοκαίρι του 2026, τον Ιανουάριο του 2027 και το καλοκαίρι του 2027, εντούτοις όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και η Αθλέτικ θα μπορεί να εγγράψει κανονικά καινούργιους ποδοσφαιριστές.