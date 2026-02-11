Η Σοσιεδάδ επιβλήθηκε 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Το πρώτο ντέρμπι των Βάσκων για τα ημιτελικά του Copa del Rey βάφτηκε άσπρο και μπλε, καθώς η Σοσιεδάδ επικράτησε 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό της Σεβίλλης.

Το ματς ήταν ντέρμπι με τα όλα του στο πρώτο ημίχρονο, με δυνατές μονομαχίες και ελαφρώς καλύτερους τους Τσούρι-Ούρντιν, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για χέρι του Λαπόρτ λίγο πριν την ανάπαυλα. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους λογαριασμούς να παραμένουν ορθάνοιχτοι για το δεύτερο 45λεπτο.

Εκεί, ήρθε το γκολ του Τουριέντες να δώσει το προβάδισμα στη Σοσιεδάδ, με τον Ισπανό χαφ να σκοράρει εξ επαφής μετά από τσίμπημα της μπάλας του Γκέδες και ενώ είχε προηγηθεί μεγάλο λάθος στην άμυνα της Αθλέτικ. Οι γηπεδούχοι είχαν στη συνέχεια ευκαιρίες για την ισοφάριση αλλά δεν τις αξιοποίησαν, με τη συντοπίτισσα να παίρνει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό.