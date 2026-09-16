La Liga: Αναβολή στο Λεβάντε - Αθλέτικ Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας (vid)

Μανώλης Μακρόπουλος
La Liga: Αναβολή στο Λεβάντε - Αθλέτικ Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας (vid)

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Το παιχνίδι της Λεβάντε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο αναβλήθηκε, λόγω σφοδρής καταιγίδας στην περιοχή της Βαλένθια.

Αναβολή είχαμε στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της La Liga το βράδυ της Τετάρτης (16/9), ανάμεσα σε Λεβάντε και Αθλέτικ Μπιλμπάο, ελέω καταιγίδας.

Οι δυο ομάδες βρέθηκαν κανονικά στο γήπεδο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια», ωστόσο ο αγωνιστικός χώρος αυτού βρισκόταν σε... κάκιστη κατάσταση, με το νερό να έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτού και ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να παιχθεί ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, η πρόγνωση του καιρού -σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ- είναι χειρότερη για τις επόμενες ώρες, και πλέον η La Liga καλείται να ορίσει νέα ημερομηνία.

     

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