Γιαμάλ: «Κάνω ότι ένας απλός 18χρονος, παίζω Playstation»

Το wonderkid της Μπαρτσελόνα παραχώρησε μίνι συνέντευξη στο ESPN, αναφέροντας πως κάνει όσα ένας απλός 18χρονος.

Αν και είναι μόλις 18 ετών, ο Λαμίν Γιαμάλ θεωρείται κατά πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα έχει μπει από μικρή ηλικία στα «βαθιά» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς πρωταγωνιστεί τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, αρκετές φορές έχει προκαλέσει με την εξω-γηπεδική του ζωή.

Πλέον όμως δείχνει πιο... ώριμος και ήρεμος από ποτέ, θέλοντας να δείξει πως απολαμβάνει τα απλά πράγματα που κάνουν συνομήλικοί του. Αυτό τουλάχιστον προσπάθησε να περάσει μέσω μιας μίνι συνέντευξης στο ESPN. Εκεί όπου χαρακτηριστικά ανέφερε πως «Κάνω ότι ένας 18χρονος, παίζω Playstation, βγαίνω βόλτα με τους φίλους μου».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν θέλει να αφιερώνεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, αλλά να ζει την κάθε ημέρα και να την απολαμβάνει.

«Προσπαθώ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και να ζω τη ζωή μου. Προσπαθώ να μην επικεντρώνομαι αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, να μην είμαι συνεχώς συγκεντρωμένος στον αγώνα ή να βλέπω βίντεο με τον αμυντικό που αντιμετωπίζω, τίποτα από αυτά.

Προσπαθώ να απολαμβάνω όλη την ημέρα και, όταν είμαι στο γήπεδο, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά όταν φεύγω από το γήπεδο, κάνω το ίδιο, αποσυνδέοντας τον εαυτό μου από το ποδόσφαιρο όσο το δυνατόν περισσότερο»